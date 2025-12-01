ETF売買代金ランキング＝1日大引け
1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 147256 81.2 41510
２. <1357> 日経Ｄインバ 22339 107.4 6126
３. <1306> 野村東証指数 20591 395.3 3501.0
４. <1540> 純金信託 15410 97.1 20250
５. <1321> 野村日経平均 12769 65.6 51190
６. <1360> 日経ベア２ 12259 88.0 150.4
７. <1458> 楽天Ｗブル 11114 57.3 49170
８. <1579> 日経ブル２ 10971 48.7 446.6
９. <1542> 純銀信託 5984 254.7 26025
10. <1568> ＴＰＸブル 4225 15.0 685.5
11. <1615> 野村東証銀行 3645 392.6 510.4
12. <2036> 金先物Ｗブル 2978 36.5 171550
13. <314A> ｉＳゴールド 2494 95.6 312.3
14. <1398> ＳＭＤリート 2169 33.1 2066.5
15. <1545> 野村ナスＨ無 2128 194.7 39660
16. <2644> ＧＸ半導日株 1991 24.1 2382
17. <1655> ｉＳ米国株 1987 71.7 764.1
18. <1459> 楽天Ｗベア 1879 123.4 247
19. <1329> ｉＳ日経 1876 4.3 5135
20. <1489> 日経高配５０ 1801 46.9 2751
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1593 116.4 51030
22. <1326> ＳＰＤＲ 1495 -6.3 60560
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1472 95.0 2373
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1468 23.9 2155.0
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1448 51.5 63660
26. <1328> 野村金連動 1421 15.9 15700
27. <1541> 純プラ信託 1383 52.6 7775
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1297 207.3 666.5
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 1180 65.5 30500
30. <2631> ＭＸナスダク 1066 689.6 28080
31. <1330> 上場日経平均 1007 280.0 51280
32. <1345> 上場リート隔 981 643.2 2027.5
33. <1308> 上場東証指数 953 167.7 3459
34. <2244> ＧＸＵテック 895 61.3 3077
35. <1358> 上場日経２倍 852 262.6 78740
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 744 153.1 345.3
37. <1571> 日経インバ 717 238.2 427
38. <2865> ＧＸＮカバコ 702 249.3 1200
39. <2568> 上場ＮＱヘ無 694 905.8 6725
40. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 686 195.7 2098
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 685 480.5 10805
42. <2243> ＧＸ半導体 684 245.5 2563
43. <1346> ＭＸ２２５ 668 177.2 51250
44. <2559> ＭＸ全世界株 665 90.5 25660
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 630 26.0 59000
46. <2840> ｉＦＥナ百無 627 409.8 2266
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 625 184.1 1112
48. <1546> 野村ダウＨ無 561 387.8 71990
49. <140A> ｉＦ米債先ベ 510 -100.0 1939
50. <1597> ＭＸＪリート 492 99.2 2070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
