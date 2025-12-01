　1日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　147256　　　81.2　　　 41510
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 22339　　 107.4　　　　6126
３. <1306> 野村東証指数　　 20591　　 395.3　　　3501.0
４. <1540> 純金信託　　　　 15410　　　97.1　　　 20250
５. <1321> 野村日経平均　　 12769　　　65.6　　　 51190
６. <1360> 日経ベア２　　　 12259　　　88.0　　　 150.4
７. <1458> 楽天Ｗブル　　　 11114　　　57.3　　　 49170
８. <1579> 日経ブル２　　　 10971　　　48.7　　　 446.6
９. <1542> 純銀信託　　　　　5984　　 254.7　　　 26025
10. <1568> ＴＰＸブル　　　　4225　　　15.0　　　 685.5
11. <1615> 野村東証銀行　　　3645　　 392.6　　　 510.4
12. <2036> 金先物Ｗブル　　　2978　　　36.5　　　171550
13. <314A> ｉＳゴールド　　　2494　　　95.6　　　 312.3
14. <1398> ＳＭＤリート　　　2169　　　33.1　　　2066.5
15. <1545> 野村ナスＨ無　　　2128　　 194.7　　　 39660
16. <2644> ＧＸ半導日株　　　1991　　　24.1　　　　2382
17. <1655> ｉＳ米国株　　　　1987　　　71.7　　　 764.1
18. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1879　　 123.4　　　　 247
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1876　　　 4.3　　　　5135
20. <1489> 日経高配５０　　　1801　　　46.9　　　　2751
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1593　　 116.4　　　 51030
22. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1495　　　-6.3　　　 60560
23. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1472　　　95.0　　　　2373
24. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1468　　　23.9　　　2155.0
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1448　　　51.5　　　 63660
26. <1328> 野村金連動　　　　1421　　　15.9　　　 15700
27. <1541> 純プラ信託　　　　1383　　　52.6　　　　7775
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1297　　 207.3　　　 666.5
29. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　1180　　　65.5　　　 30500
30. <2631> ＭＸナスダク　　　1066　　 689.6　　　 28080
31. <1330> 上場日経平均　　　1007　　 280.0　　　 51280
32. <1345> 上場リート隔　　　 981　　 643.2　　　2027.5
33. <1308> 上場東証指数　　　 953　　 167.7　　　　3459
34. <2244> ＧＸＵテック　　　 895　　　61.3　　　　3077
35. <1358> 上場日経２倍　　　 852　　 262.6　　　 78740
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 744　　 153.1　　　 345.3
37. <1571> 日経インバ　　　　 717　　 238.2　　　　 427
38. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 702　　 249.3　　　　1200
39. <2568> 上場ＮＱヘ無　　　 694　　 905.8　　　　6725
40. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 686　　 195.7　　　　2098
41. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 685　　 480.5　　　 10805
42. <2243> ＧＸ半導体　　　　 684　　 245.5　　　　2563
43. <1346> ＭＸ２２５　　　　 668　　 177.2　　　 51250
44. <2559> ＭＸ全世界株　　　 665　　　90.5　　　 25660
45. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 630　　　26.0　　　 59000
46. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 627　　 409.8　　　　2266
47. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 625　　 184.1　　　　1112
48. <1546> 野村ダウＨ無　　　 561　　 387.8　　　 71990
49. <140A> ｉＦ米債先ベ　　　 510　　-100.0　　　　1939
50. <1597> ＭＸＪリート　　　 492　　　99.2　　　　2070
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース