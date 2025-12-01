アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキが1日、自身のインスタグラムを更新。中国・上海から帰国したことを報告するとともに、ファンの励ましの言葉に感謝した。

大槻は11月28日に中国・上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」に出演も、パフォーマンス中に照明や音楽が突然消え、歌唱を中断させられた。29日に出演予定だったステージイベントは中止となった。

大槻は「上海より帰国致しました」と報告し、「公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました。当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」と感謝を伝えた。

「私にできることは、これからも音楽を通して、自分の声を必要としてくださる方へ丁寧に届けていくことだと思っています。そして、これから先も、歌を通じて新しい出会いやつながりが広がっていくことを願っています」とし、「引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼びかけた。