ウエスタン・リーグに所属する「くふうハヤテ」で今季までプレーした宮路悠良投手（26）が韓国プロ野球・サムスンライオンズに入団することが決まった。1日、韓国メディアが報じた。

韓国メディア「スポーツ朝鮮」によると、サムスンが同日、宮路を来季から導入される「アジアクォーター制度」（通常の外国人枠に加え、アジアおよびオーストラリアの国籍を持つ選手を対象に各球団1人、獲得が可能）で迎え入れたと発表。年俸10万ドル、出来高5万ドル、移籍料3万ドルで最大18万ドル（約2800万円）の契約になるという。

最速158キロの宮路は東海大高輪台から東海大、ミキハウスを経て、独立リーグ・徳島インディゴソックスに加入。今季はくふうハヤテでプレーし、24試合で2敗4セーブ、防御率2・88だった。

来季は「アジアクォーター制度」を使って、日本球界から韓国球界に挑戦する選手が続々と誕生。すでに発表されているだけでも武田翔太（ソフトバンク）がSSGランダース、王彦程（楽天）がハンファイーグルス、杉本幸基（独立L・徳島）がKTウィズでプレーする事が決まっている。田村伊知郎（西武）も斗山ベアーズに加入すると報じる韓国メディアもある。

ここまですべて投手の加入が決まっており、韓国プロ野球（KBO）は「打高投低」と評されているだけに、今後も韓国球界でプレーする日本の投手が増えるかもしれない。