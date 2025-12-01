日経平均1日大引け＝5日ぶり反落、950円安の4万9303円 日経平均1日大引け＝5日ぶり反落、950円安の4万9303円

1日の日経平均株価は前週末比950.63円（-1.89％）安の4万9303.28円と5日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は296、値下がりは1268、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は233.98円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が95.46円、ＳＢＧ <9984>が58.16円、フジクラ <5803>が53.65円、ＴＤＫ <6762>が41.11円と並んだ。



プラス寄与度トップは住友電 <5802>で、日経平均を6.32円押し上げ。次いでスクリン <7735>が4.01円、セコム <9735>が3.88円、太陽誘電 <6976>が3.24円、日立建機 <6305>が2.81円と続いた。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は銀行業、石油・石炭の2業種のみ。値下がり1位は電気・ガスで、以下、鉱業、不動産業、非鉄金属、電気機器、建設業が並んだ。



株探ニュース

