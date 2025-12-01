大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ女子）の第8節の試合が29日（土）から30日（日）にかけて行われた。

ここまで7勝7敗で8位のデンソーエアリービーズは、1勝13敗で13位の岡山シーガルズと対戦した。GAME1では岡山を寄せ付けずデンソーがストレート勝利を飾るも、GAME2では岡山が粘り強い守備から緩急をつけた攻撃で翻弄し1-3で勝利を収めた。デンソーはホームで1勝1敗としたが順位は1つ上げて7位となった。

©SV.LEAGUE

前節、アウェー戦で2連勝を飾った群馬グリーンウイングスのホーム戦。東レアローズ滋賀と対戦しGAME1をフルセットの末に勝利。続くGAME2でも勢いをみせると3-1で勝利しホームで2連勝を飾り5位をキープしている。一方、連敗となった東レ滋賀は12位に留まっている。

©SV.LEAGUE

前節終了時点13勝1敗で首位のNECレッドロケッツ川崎は、ホームに6勝6敗で10位の埼玉上尾メディックスを迎え、それぞれが持ち味をみせ両日フルセットの大熱戦となった。GAME1はNEC川崎が、GAME2は埼玉上尾が勝利し、1勝1敗の痛み分けとなった。この結果によりNEC川崎は首位をキープ、埼玉上尾は順位を1つ上げて9位に浮上した。

©SV.LEAGUE

8勝6敗で6位のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズと、11勝3敗で3位のSAGA久光スプリングスと対戦は、アウェー戦の中、徐々に自分たちの展開に持ち込んだSAGA久光が2連勝。これによりKUROBEは順位を2つ落として8位、SAGA久光は順位を1つ上げて2位となった。

©SV.LEAGUE

その他、PFUブルーキャッツ石川かほく対アランマーレ山形はホームのPUFが2連勝。大阪マーヴェラスとAstemoリヴァーレ茨城の戦いは、こちらもホームの大阪MVが2連勝。クインシーズ刈谷とヴィクトリーナ姫路の対戦は姫路がアウェーながら2連勝している。

次戦の第9節は、12月6日（土）から7日（日）にデンソー vs 大阪MV、山形 vs NEC川崎、Astemo vs KUROBE、姫路 vs 群馬、岡山 vs 埼玉上尾、SAGA久光 vs PFU、東レ滋賀 vs 刈谷の全7カードが実施される。

■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第8節 GAME1結果

デンソーエアリービーズ 3-0 岡山シーガルズ

(25-23、25-17、25-13）



群馬グリーンウイングス 3-2 東レアローズ滋賀

(23-25、27ー25、24-26、25-20、15-12）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-1 アランマーレ山形

(20-25、25-9、25-12、25-17）



NECレッドロケッツ川崎 3-2 埼玉上尾メディックス

(21-25、31-29、23-25、25-20、15-13）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 0-3 SAGA久光スプリングス

(20-25、18-25、22-25）



大阪マーヴェラス 3-0 Astemoリヴァーレ茨城

(25-20、28-26、25-18）



クインシーズ刈谷 1-3 ヴィクトリーナ姫路

(24-26、13-25、25-20、19-25）



■大同生命SV.LEAGUE WOMEN 第8節 GAME2結果

デンソーエアリービーズ 1-3 岡山シーガルズ

(22-25、25-16、22-25、18-25）



群馬グリーンウイングス 3-1 東レアローズ滋賀

(25-16、25-22、28-30、25-19）



PFUブルーキャッツ石川かほく 3-0 アランマーレ山形

(25-19、25-20、25-14）



NECレッドロケッツ川崎 2-3 埼玉上尾メディックス

(22-25、23-25、25-20、25-15、11-15）



ＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズ 1-3 SAGA久光スプリングス

(26-28、25-21、22-25、14-25）



大阪マーヴェラス 3-2 Astemoリヴァーレ茨城

(23-25、24-26、25-18、25-17、15-13）



クインシーズ刈谷 2-3 ヴィクトリーナ姫路

(25-14、24-26、25-23、21-25、10-15）

