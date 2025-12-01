ETF売買動向＝1日大引け、全銘柄の合計売買代金3347億円 ETF売買動向＝1日大引け、全銘柄の合計売買代金3347億円

1日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比91.7％増の3347億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同80.6％増の2278億円だった。



個別ではｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＳＭＤＡＭ トピックス <2557> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ 高配当日本株 <1494> 、ＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> など41銘柄が新高値。上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <467A> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> など9銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> が5.02％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> が4.34％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は4.64％安、インデックスファンドＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1399> は4.54％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2514> は4.31％安、ＮＥＸＴ 電力・ガス電力・ガス <1627> は3.65％安、ｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> は3.08％安と大幅に下落した。



日経平均株価が950円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1472億5600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1289億700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が223億3900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が127億6900万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が122億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が111億1400万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が109億7100万円の売買代金となった。



株探ニュース

