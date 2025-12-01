TTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』、配信日が12月21日に決定 新フォーム＆新予告も解禁
TTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』が、12月21日より配信されることが決定。さらに、「仮面ライダーヴラム」の新フォームが登場し、キービジュアルと新予告も解禁された。
【写真】仮面ライダーヴラムのカッコいい新フォーム
本作は、『仮面ライダーガヴ』の“if”を描く、東映特撮ファンクラブ（TTFC）のオリジナル・スピンオフ。
このたび、仮面ライダーヴラムの新たなフォームが登場。その名も「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」。ニエルブが再検証の過程で生み出すこととなった「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」を使用して変身する。ミルクをかけたコーヒーゼリーのような外見が特徴的。甘いだけではなく、ビターなコーヒーゼリーから生まれたこのフォームは果たしてどのような能力を持っているのか？
また、主演の庄司浩平よりコメントが到着。「本作は『仮面ライダーガヴ』のWhat If、あり得たかもしれないラーゲ9の道を描きます。ショウマたちと出会って気づいた、誰かを守るために戦う意味。人間界で過ごして知った、人間との温かい繋がり。それらを知らないまま、復讐心のみで突き進む男と蛇のような目で見つめる観察者の物語です。ぜひTTFCでお楽しみください」と見どころを語った。
あわせて、物語の鍵を握る「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」と「ぷるゼリーノアールゴチゾウ」が登場するキービジュアルと30秒の予告編が解禁。本作では、ニエルブが再検証する「ヴラムが赤ガヴ側に寝返らなかった“if”ストーリー」が描かれる。人間界に送り込まれたラーゲ9の真の目的を察し画策するニエルブ。分岐していく世界で生まれた「仮面ライダーヴラム ゼリーカスタムノアール」の姿を、ぜひその目で確かめてほしい。
配信日は12月21日に決定。TTFC会員限定で10時頃よりライブ配信、同日10時30分より会員見放題配信が開始される。ライブ配信ではコメント投稿機能も利用できる。なお、ライブ配信および見放題配信の視聴・コメント投稿機能の利用には、TTFCの有料会員登録が必要となる。
『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』で解禁された本作の挿入歌「Bitter Poison」の配信も決定。12月21日より、各ストリーミング／ダウンロードサイトにてリリースされる。
さらに、グッズの販売が決定した。おなじみ「ツインアクリルスタンド」やキービジュアルをデザインしたTシャツなど、豊富なラインナップとなっている。TTFCでは、12月4日よりTTFC会員限定先行販売の受注を開始。TTFC限定購入特典として「限定プロフィールアイコン」を配布予定だ。
一般販売は12月19日より仮面ライダーストアにて開始される。また、同ストアでは12月19日より、商品を購入した方に先着で「仮面ライダーヴラム ルートストマック」キービジュアルデザインのミニフライヤーを配布予定。詳細は順次公開される。
『仮面ライダーヴラム ルートストマック』は、東映特撮ファンクラブにて12月21日より配信。
