堂本光一＆堂本剛が“DOMOTO”として初の雑誌表紙！ 「anan」に最上級のホリデールックで登場
堂本光一＆堂本剛が、“DOMOTO”として「anan」2475号の表紙に初登場。新たな歩みをはじめようとしている2人の、贅沢な撮り下ろしと貴重なメッセージを届ける。
同号では、その年を導き占う「anan」恒例の人気企画「恋と運命」を贈る。今回も人気占い師の監修のもと、2026年前半の運命にフォーカス。その表紙に登場するのは、7月に改名、そして、いよいよ再始動するDOMOTOの2人だ。
長年愛され続けてきた名曲「愛のかたまり」のデジタルリリースに寄せて、作品に紐づいたドラマティックなムードを彷彿させるホリデールックで、冬の訪れを体現。思わず心沸き立つ洗練された華やかさには、彼らのこれまでの軌跡が凝縮されている。長年の物語を紡ぎつつ、史上初となる、DOMOTOとしての雑誌表紙登場の瞬間を見届けたい。
今回のグラビアは、「DOMOTOとしての肖像を収める」というアイデアが出発点。長い時間を共に過ごした彼らだから表現できる、圧巻のオーラ、美しさの宿る対比、息を呑む画力…。DOMOTOならではの至高の形として「究極の二人の肖像」というテーマが生まれた。そのテーマ性は、言葉にせずとも2人の動きに内包され、横並び、背中合わせ、歩み出し、アシンメトリーと、どのポーズをとってもまさに究極な仕上がりに。花と共に写る美麗なジャケット姿も、光の中に佇むアーティスティックな雰囲気も、すべてが“DOMOTOらしさ”に帰結する。
また、誌面には「愛のかたまり」（DOMOTO ver.）の歌詞も特別掲載。デジタルリリース作品ながら、楽曲と併せて本誌を読むことで、CDブックレットのように楽しめる構成となっている。
発表直後にXでトレンド入りを果たすなど、すでに注目が高まっているDOMOTO 1st Digital Single「愛のかたまり」は、ファン待望・DOMOTO名義初の楽曲。インタビューでは、不動の名曲のリアレンジングである今作が、どのような意図でいかにして生み出されたのかを聞いた。
このほか、2人にとってさまざまな発表や変化があった2025年の出来事を振り返り。その一挙手一投足に通貫した強い意志が感じられる言葉の数々を楽しみたい。
恒例の占い特集の最新版「2026年前半、あなたの恋と運命。」では、新たな時代の幕開け、2026年前半の行方を人気占い師たちが導く。G・ダビデ研究所、星ひとみ、鏡リュウジ、Keiko、石井ゆかり、水晶玉子など超豪華ラインナップだ。
CLOSE UPでは映画『ロマンティック・キラー』で共演の上白石萌歌×高橋恭平（なにわ男子）×木村柾哉（INI）×中島颯太（FANTASTICS）が登場。さらに「ジュニア初恋王」として深田竜生（ACEes）×稲葉通陽（B＆ZAI）×永岡蓮王（AmBitious）も。
「anan」2475号は、マガジンハウスより12月10日発売。特別定価900円（税込）。
