日本テレビは12月1日、都内の同局で定例会見を行った。

STARTO ENTERTAINMENTが11月30日に12月31日をもって株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表した件について、所属する城島茂（55）と松岡昌宏（48）の今後の同局系「ザ！鉄腕！DASH！！」出演の行方を問われ、福田博之社長は「続けて出演していただきます」と語った。同じく所属する国分太一（51）は6月にコンプライアンス上の違反行為が発覚したとして、番組降板となっていた。

株式会社TOKIOは国分の騒動を受け、廃業に向けて残務処理などを行う見込み。城島、国分、松岡の今後は未定という。

株式会社TOKIOは、20年7月、旧ジャニーズ事務所の100％子会社として設立。21年4月から城島、国分、松岡が所属となり本格始動した。23年9月30日付で城島が代表取締役社長に就任。旧ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏（19年死去）の性加害問題を受けて同事務所がSMILE−UP.に改名したことに伴い、同年子会社関係は解消した。

今年6月に国分がコンプライアンス違反があったとして活動休止を発表し、同月25日にTOKIOが解散。これに伴い、7月には株式会社TOKIOが事務手続きと関係者への説明を終え次第、廃業する意向を発表していた。