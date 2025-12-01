モデルでタレントのローラが高級車との写真を披露し、注目を集めている。

１日までにインスタグラムで「月に１週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして４時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」と明かし、高級外車との写真をアップ。この日のコーデはふわふわのアウターにズボンをあわせたオールブラックなスタイルになっている。

「アストンは車の細部までのこだわり、デザイン、曲線の美しさにすごく感動した イギリスで生まれたなんとも美しい芸術作品 そして、豆の皮から中身までじっくり丁寧に淹れて頂くコーヒーは、時を忘れ、一口飲むごとにコーヒーの奥深い物語に連れて行ってくれるような感覚だった」とつづった。

この投稿には「アストンマーティンがめっちゃ似合う」「なんて、カッコイイんでしょう」「ローラ悔しいがかっこよさが桁違いだ」「さすが！まさに女ボンド！」「鳥肌が立ちました カッコイイ！！」といったコメントがあがっている。