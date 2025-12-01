芸能リポーターの大村正樹氏（58）が1日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。日本テレビから「コンプライアンス上の問題行為」を理由に番組を降板させられ、芸能活動を休止中の元TOKIO国分太一（51）が26日に東京都内で行った会見について言及した。

大村氏はTOKIOの番組に関わった女性の話として、「あの人たちは男子校のノリだって言うんですよ」と明かし、「男子校のノリの延長線上で仕事をしていると、それを心地よいと感じる人もいれば、そうじゃないということもある。ご自身の中に何が悪かったのか分かっていない、日本テレビもそこをつまびらかにしない。ただ、お相手の方がいるわけで、その方の感情がなはっきり見えてこなくて、許しがたいと思っている方もいるかもしれない。でも、彼らにはそういう認識がないというのが先週の会見で見えた部分」と解説した。

STARTO ENTERTAINMENTは11月30日、12月31日をもって、株式会社TOKIOとのエージェント契約を終了すると公式サイトで発表したが、国分と城島茂、松岡昌宏の結束は堅く、「3人での活動は、世間が許してくれるのであれば、今後の動き次第ではあると思います」と私見を述べた。