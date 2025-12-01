富士急ハイランドの「リサとガスパール タウン」にて「クリスマスフェスタ2025」を開催。

冬の煌めきに彩られた「リサとガスパールタウン」で、心温まるフォトジェニック・ホリデーを体験できます☆

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」クリスマスフェスタ2025

開催期間：2025年12月6日(土)〜12月25日(木)

富士急ハイランド(山梨県富士吉田市)にある、パリの街並みを再現したテーマエリア「リサとガスパール タウン」では、期間限定の「クリスマスフェスタ2025」を開催。

2025年12月6日〜12月25日までの期間、冬の煌めきに包まれたタウンを舞台にしたイベントが実施されます！

期間中、クリスマス装飾に彩られ、イルミネーションとガーランドの温かな輝きが広がル「リサとガスパールタウン」

タウン内の対象ショップで一定金額以上の買い物をすると、透明シートに「リサ」と「ガスパール」をプリントした「オリジナル・クリアポストカード」らもらえます。

カードをタウンの景色にかざして撮影すれば、キャラクターと冬の街並みが重なり合うフォトジェニックな一枚が完成するので、SNS映えも抜群です。

また、イベント期間限定のフェアメニューとして「クリスマスリースパン」やクリスマス仕様のアフタヌーンティーセットも登場します！

2025年12月20日・21日・24日・25日の4日間は、サンタクロース姿の「リサ」と「ガスパール」がタウンに登場。

一緒に写真を撮ったり、ハグをしたり、心あたたまるグリーティングを楽しめます☆

さらに、2025年12月24日には幻想的なナイトバブルショーを、12月20日・21日・25日にはスペシャルコンサートを開催。

クリスマスムード一色のタウンで、忘れられないひとときを過ごせます。

大切な人とのお出かけやホリデーシーズンの思い出づくりにぴったりな「リサとガスパールタウン」の「クリスマスフェスタ2025」

ここでしか体験できない企画満載の、特別なクリスマスイベントです！

クリアポストカードプレゼントキャンペーン

対象店舗と金額：

2,000円以上でプレゼント レレーヴ サロン・ド・テ、カフェ ブリオッシュ、パティスリー

3,000円以上でプレゼント ショップ

※画像はイメージです

各店舗デ一定の金額以上の買い物をすると、透明シートに「リサ」と「ガスパール」をプリントした「オリジナル・クリアポストカード」をプレゼント。

カードをタウンの景色にかざして撮影すれば、キャラクターと冬の街並みが重なり合うフォトジェニックな一枚が完成します☆

SNS映えも抜群な、この期間だけのプレゼントです！

クリスマスフェスタ2025限定 フェアメニュー

「リサとガスパール タウン」内にある各飲食店舗では、期間限定のオリジナルフェアメニューを販売。

キラキラなクリスマスを感じられる限定メニューが楽しめます☆

レレーヴ サロン・ド・テ「クリスマス アフタヌーンティーセット」

価格：9,500円(税込)

※2日前までに要電話予約（TEL 0555-22-1000）

レレーヴ サロン・ド・テにて提供される、季節感たっぷりのスイーツが楽しめる「クリスマス アフタヌーンティーセット」

きらめくホリデーシーズンに、優雅なひとときを味わえます。

カフェ ブリオッシュ

価格：

雪だるまパン・320円(税込)

クリスマスリースブレッド・350円(税込)

果実のパンケーキ・1,400円(税込)

ジェム・クレームココア・750円(税込)

「カフェ ブリオッシュ」には、雪だるまやクリスマスリースをイメージしたメニューが登場。

パンケーキやココアなど、ホッと一息付けるメニューもあります☆

パティスリー「クリスマスアイシングクッキー」

価格：800円(税込)

お土産にもオススメの「クリスマスアイシングクッキー」

食べるのがもったいなくなりそうな、かわいいデザインが揃っています！

LA BANANE「クリスマス生チョコパイ」

価格：780円(税込)

LA BANANEでは「クリスマス生チョコパイ」を用意。

寒い季節にじっくり楽しみたい、チョコスイーツです☆

Harry’s kitchen​「キラキラクリスマスロングポテト」

価格：990円(税込)

クリスマスらしくデコレーションした、Harry’s kitchen​の「キラキラクリスマスロングポテト」

小腹が空いたときにちょうどいい、軽食メニューです！

冬の新作商品

「リサとガスパールタウン」のショップには、冬の新商品が続々と入荷中。

「クリスマスフェスタ2025」に向けて、気分が高まるような特別ギフトセットも販売されます☆

クリスマスグリーティング

日時：2025年12月20日(土)・21日(日)・24日(水)・25日(木)、各日15時〜

場所：噴水前

2025年12月20日・21日・24日・25日は、サンタクロースの衣装をまとった「リサ」と「ガスパール」が登場し、スペシャルグリーティングを開催。

かわいらしいサンタ姿の2人と触れ合いながら写真撮影できる、心温まる貴重な機会です！

クリスマス特別イベント

対象日限定で、クリスマスを盛り上げる特別イベントを開催。

各日異なるイベントを予定しており、何度訪れても新しい発見とワクワクが待っています。

誰でも鑑賞でき、どのイベントも観覧無料です☆

1.ナイトバブルショー

日時：2025年12月24日(水) 16時30分〜

場所：噴水前

「であいの日」に開催して大好評だった「ナイトバブルショー」を、クリスマス・イブにも開催。

バブルアーティストチーム「バブルワークス」がお届けする特別イベントです。

音楽に合わせて夜空にシャボン玉が輝く、ロマンチックなショーを楽しめます☆

2.ヴァイオリンコンサート

出演者：

・2025年12月20日(土) 金光 御鈴（かねみつ みすず）

・2025年12月21日(日) 齋藤 泰人（さいとう ひろと）

・2025年12月25日(木) 鈴木 睦美（すずき むつみ）

時間：各日1日に2回、15時〜・16時〜

2025年12月20日・21日・25日は、各日1日に2回、煌びやかなタウンの中でスペシャルコンサートを開催。

演奏は、イベントやミュージカルなど多岐にわたって活躍している、プロのヴァイオリニストが披露します！

冬の煌めきに包まれる「リサとガスパールタウン」で過ごす、心温まるフォトジェニック・ホリデー。

富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」ノ「クリスマスフェスタ2025」は、2025年12月6日〜12月25日まで開催です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心温まるフォトジェニックな冬限定イベント！富士急ハイランド「リサとガスパール タウン」クリスマスフェスタ2025 appeared first on Dtimes.