サッカー明治安田J3リーグ最終節。カマタマーレ讃岐は、前節まで残留を争った最下位の沼津とホームで対戦しました。（11月29日）

（記者リポート）

「何とか最下位を免れ、J3残留を決めたカマタマーレ。厳しい1年を勝利で終わろうとサポーターが熱い声援を送っています」

（サポーターは―）

「非常に苦しかったけど残留できた」

「もちろん勝利で終わりたい」

勝って来シーズンにつなげたいカマタマーレは後半5分、左合のクロスを上野がボレーシュート、ゴールネットに突き刺し先制します。

追加点こそ奪えませんでしたが、その後も攻め続けたカマタマーレが最終戦を1対0で勝利しました。

今シーズンJ2復帰を目指すもなかなか勝てず、10勝20敗8分の17位でシーズンを終えたカマタマーレ讃岐。シーズン途中には監督が交代し、終盤までJリーグ退会の危機に直面しました。

J2時代に瀬戸大橋ダービーを戦ったファジアーノ岡山のように飛躍できるか…来シーズンの巻き返しが期待されています。

（カマタマーレ讃岐／99 附木雄也 選手）

「残留争いに毎年巻き込まれている、この理由は絶対にあると思う。結果を出していくことだけ、勝たないと注目は上がらない」