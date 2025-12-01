ボーイグループ「Stray Kids」（ストレイキッズ）の新アルバム「SKZ IT TAPE ‘DO IT’」が米ビルボードメインアルバムチャート「ビルボード200」最新チャートで1位になり、K−POPで初めて「ビルボード200」8作連続1位という記録を作った。

11月30日（現地時間）のビルボードチャート予告記事によると、Stray Kidsの今回のアルバムは6日付「ビルボード200」で1位になった。これでK−POP初の「ビルボード200」8作連続1位を達成した。

Stray Kidsは2022年3月のミニ6集「ODDINARY」からミニ7集「MAXIDENT」、正規3集「★★★★★（5−STAR）」、ミニ8集「楽―STAR（ROCK―STAR）」、ミニ9集「ATE」、スペシャルアルバム「「合（HOP）」、8月に発表した正規4集「KARMA」と連続で「ビルボード200」 1位になった。

1956年3月に始まった「ビルボード200」の約70年の歴史でもチャートに1位になって以降8作が連続で1位になったのはStray Kidsが初めて。