映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」(2025年)で、女性で初めて世界最高峰エベレスト登頂に成功した登山家を演じている吉永小百合。

吉永といえば、17歳でデビュー後、"日活の看板女優"として一世を風靡し、80歳を超えた現在でも精力的に作品づくりに勤しむ国民的大女優。受賞歴も2012年まで史上最年少記録を保持していた17歳で受賞したブルーリボン賞主演女優賞をはじめ、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞、芸術選奨文部科学大臣賞などに加え、紫綬褒章も受章するなど、名実ともに日本史に名を残す俳優の一人だ。吉永小百合ファンは「サユリスト」と呼ばれ、タモリも「サユリスト」であることを公言するなど著名人にも数多くファンがおり、一般人だけでなく著名人ですら憧れる存在。

彼女の魅力は筆舌に尽くしがたいのだが、特に挙げるとすれば"年齢を重ねても変わらない透明感"や"人間離れした美しさ"という外見と、それに勝るとも劣らない繊細の極みに至る演技力だろう。そんな彼女の魅力が楽しめる作品が、日曜劇場「張込み」(1978年、TBS系)だ。

同ドラマは、松本清張の短編小説を吉永主演でドラマ化したもので、東京で発生した強盗殺人事件の容疑者を追う刑事が、「容疑者はかつての恋人の元に姿を現す」と予想し、現在は九州に嫁いでいる容疑者のかつての恋人を張り込む様子を描いたサスペンス。

ある日、二人組による強盗殺人事件が起こる。犯人の一人が手帳を落とし、身元が割れる。柚木刑事(荻島真一)は容疑者・玉井(森本レオ)が5年前に別れた恋人・さだ子(吉永小百合)の元に現われるのではと予想し、さだ子が嫁いだ家の向かいにある旅館で張込みを始める。さだ子は20歳も年の離れた横川(佐野浅夫)の後妻となっていたが、夫は妻に生活費をあまり渡さないドケチの性分の上、家に戻らない日もあった。さらに、横川の娘は全く懐かず、さだ子は決して幸せとはいえない暮らしを送っていた...というストーリー。

ドラマは強盗殺人のシーンから始まり、たばこの煙が漂う警察の捜査会議のシーンと、殺伐とした緊張感のあるシーンが続く中で、張込みを始めた柚木刑事が旅館の部屋からさだ子の姿を見つける場面が吉永の登場シーンなのだが、そのハッとさせられるほどの美しさに目が釘付けとなる。「事件発生」「捜査開始」「張込み」とここまで第三者の視点で見ていた視聴者が、一瞬にして柚木刑事の視点にポジションチェンジさせられてしまうのだ。

■現れた瞬間から釘付けになってしまう、吉永小百合の存在感

吉永小百合の繊細な演技で観る者の道場を誘う ※カラー作品

画角も柚木刑事目線のカットで「今後の物語の見方も柚木刑事の視点で見てもらいたい」という演出なのだが、この演出の肝を吉永の美しさが一手に担っており、しかもそれを見事に実現させているところがすごい。当時の映像のため画質も粗いのだが、そのマイナスを補って余りある吉永の神々しさは、視聴者を瞬間的に作品世界へ没入させる引力があり、まさに"本物の大スター"のオーラを感じることができる。

しかも、その華々しい見た目とは裏腹に、どこか浮かない、はかなげな表情をたたえているところもポイントで、柚木刑事同様にさだ子に興味が湧いてしまうという効果も付与。"なぜか気になる""どこか気になる""一挙手一投足に目が離せなくなる"という昭和の大スターならではの存在感を有しながらも、幸せとは言えない暮らしをしている悲哀が切なく、観る者の同情を誘うところが憎い。

また、柚木刑事の視点で物語が進行していくため、基本的にさだ子は幸せではないながらも不幸でもない日常のシーンが続くだけで、吉永はこれといったせりふはないし、一見すると普通に暮らしているだけなのだが、吉永はワンシーン、ワンカットに、さだ子の"本心を押し殺したような表情"を忍ばせたり、夜に夫に誘われた際も1度目は気付かないようなふりをして断りたい心をにじませたりなど、繊細極まる演技でさだ子の心の機微を表現。

決して表には出さないが、集中して見ていると感じ取れるというレベルの細やかな表現を重ねることで、視聴者にだけ伝わるというクオリティーの高い芝居で、さだ子を作り上げている。

■繊細さだけではない、豪快さも見られる演技の幅の広さ

一方で、ラストシーンでの清水から飛び降りる思いで決行した行動とその計画が水泡に帰してしまった時の感情があふれて号泣するシーンでは、それまで積み重ねて押し殺してきた細やかな表現を裏切るかのように豪快でストレートな感情表現も披露。繊細さだけでなく豪快さに至るまで、演技の幅の広さも見せている。

事件という観点からすれば脇役であるさだ子を、物語上で主演にポジションチェンジさせているという松本清張の文筆力があってこその作品を、存在感と演技力が共存した吉永小百合という大女優だからこそ映像化できたといっても過言ではない名作。ぜひご覧いただき、あまたある彼女の魅力の中でも特に象徴的な魅力に"張込み"してみてほしい。

文＝原田健

放送情報

日曜劇場 「張込み」

放送日時：2025年12月6日(土)19:00〜

放送チャンネル：TBSチャンネル２ 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(スカパー！)

出演：吉永小百合、荻島真一、森本レオ、佐野浅夫、森塚敏、前田昌明、児玉謙次、樋口和子、中島元、松村彦次郎、安田隆、桐原史雄、大沢慎吾、三川雄三、戸沢佑介、大平加奈子、須田圭一、西山水木 ほか

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ