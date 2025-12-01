最大56%引き「HARIOネットショップ福袋」(全8種)予約販売スタート、コーヒーセットやティーセットなど
コーヒー器具などを販売するハリオ商事は12月1日、公式ネットショップで「HARIOネットショップ福袋 2026」(全8種)の予約販売を開始した。
人気のコーヒー器具や耐熱ガラスをはじめ、ティーセット、ペット用品まで、売れ筋商品をセットにした。福袋8種はいずれも中身が分かり、最大で通常価格から56%引きの内容となっている。福袋の予約販売はなくなり次第終了する。
「HARIOネットショップ福袋」
例年、販売開始後すぐに完売する人気企画となっており、ハリオ商事は「今年もすぐに完売が予想されます。気になる方はぜひお早めにチェックしてください」としている。
福袋は、2025年12月中旬以降に順次発送を予定している(「おうちクッキングセット」のみ2026年1月中旬以降の予定)。◆コーヒーセット01〈グレー〉(税込8,800円)
通常価格で15,477円相当が入ったコーヒー器具の福袋。「V60」シリーズ発売20周年を記念した限定カラーのハンドドリップセットをはじめ、ハンドドリップに必要なコーヒーアイテムを詰め込んだ。
●コーヒーセット01〈グレー〉の内容
･V60カラーブリュー(アーバングレー)1点
･電動コーヒーミル･スイッチ(ホワイト)1点
･フタ付き保温マグ(グレー)1点
･V60ドリップケトル･フィット(シルバー)1点
･V60ペーパーフィルター01W Zebrang 3点
コーヒーセット01〈グレー〉
コーヒーセット01〈グレー〉◆コーヒーセット02〈ブラック〉(税込1万1,000円)
通常価格で25,212円相当が入ったコーヒー器具の福袋。ステンレス刃で心地よい切れ味のコーヒーミル、折り畳んでコンパクトに収納できるV60ドリッパーなど、黒を基調としたコーヒーアイテムを詰め合わせた。
●コーヒーセット02〈ブラック〉の内容
･V60フラットドリッパー02PLUS Zebrang 1点
･V60ペーパーフィルター02W Zebrang 2点
･ゼブラングラス400 1点
･ゼブラングラス200 1点
･ゼブラン ノマド ドリップケトル 1点
･ゼブランコーヒーミル ステンレスカッター 1点
･セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL(ブラック)1点
コーヒーセット02〈ブラック〉
コーヒーセット02〈ブラック〉◆ティーセット(税込6,600円)
通常価格で1万1,550円相当が入った、お茶を楽しむための福袋。ネットショップで人気の「茶茶急須･丸 AYAORI」をはじめ、保温ポットや耐熱ガラスのピッチャー、マグカップを詰め合わせた。
●ティーセットの内容
･茶茶急須 丸 AYAORI 1点
･ウォーターピッチャー 1点
･セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL(ホワイト)1点
･ストレートマグ 2個セット 1点
ティーセット
ティーセット◆ティー&コーヒーセット(税込9,900円)
通常価格で2万2,000円相当が入った、お茶もコーヒーも楽しみたい人に向けた福袋。オリーブウッドやホーローの質感を活かした、ナチュラルでぬくもりを感じるアイテムを詰め合わせた。
●ティー&コーヒーセットの内容
･カフェプレス･ウッド 1点
･ボナ･琺瑯ドリップケトル 1点
･ティー&コーヒーメーカーマグ 1点
ティー&コーヒーセット
ティー&コーヒーセット◆キッチンセット(税込8,800円)
通常価格で1万6,060円相当が入った、キッチン用品の福袋。ネットショップ限定の「ガラスのレンジ小鉢」や、フタ付きの耐熱ガラスボウル、メジャーカップなどを詰め合わせた。
●キッチンセットの内容
･ガラスのレンジ小鉢 2個セット 1点
･耐熱ガラス製メジャーカップ 2個セット 1点
･ガラスの一夜漬け器 S ホワイト 1点
･レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個セット 1点
･フルーツスムージーメーカー(ペールグレー)1点
キッチンセット
キッチンセット◆HARIOおうちクッキングセット2026(3,300円)
通常価格で6,710円相当が入った、料理グッズの福袋。レンジ･オーブンで簡単調理ができ、食器としても使いやすい耐熱ガラスシリーズのバリエーションを取りそろえる。保存容器、グラタン皿、スイーツボウルは、収納しやすいスタッキングタイプ。
●HARIOおうちクッキングセット2026の内容
･耐熱ガラス製浅型ボウル 2000 1点
･耐熱ガラス製グラタン皿 600 2点
･耐熱ガラス製スイーツボウル300 2点
･耐熱ガラス製保存容器 角250 1点
･耐熱ガラス製保存容器 角600 1点
HARIOおうちクッキングセット2026
HARIOおうちクッキングセット2026◆猫セット(4,400円)
通常価格で9,405円相当が入った、猫用品の福袋。かわいらしい絵柄のにゃんプレボウル、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシ、猫草栽培キットや自然由来のケアアイテムを詰め合わせた。
●猫セットの内容
･にゃんプレボウル ホワイト 1点
･にゃんマット グレー 1点
･猫草栽培キットにゃんベジリフィル2パック 2点
･ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ 1点
･ファミリア ボタニカルスプレー150mL 1点
･ファミリア ペット食器クリーナー300mL 1点
猫セット
猫セット◆犬セット(6,600円)
通常価格で1万3,970円相当が入った、犬用品の福袋。自然由来のシャンプー&トリートメント、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシ、人気のトイレマットなどを詰め合わせた。
●犬セットの内容
･ワンコトイレマットワイド 1点
･マルプレ2(ホワイト)1点
･ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ 1点
･ファミリア ボタニカルスプレー 150mL 1点
･ファミリア ボタニカルシャンプー 300mL 1点
･ファミリア ボタニカルトリートメント 125mL 1点
･コンパクトエリザベスカラー エリコS 1点
犬セット
犬セット