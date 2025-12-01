タレントの村重杏奈（27）が1日、東京・二子玉川ライズで明治Dear Milk「何も足さない？ カフェ」体験取材会に出席した。

原材料が乳製品のみのアイスクリーム「Dear Milk」を、こたつに入りながらホットドリンクと一緒に味わえる期間限定イベント。この日はキングオブコント2025王者のロングコートダディとともに、寒空の下、コタツに入りながら同商品を味わった。

今年経験した濃厚な出来事を問われると「村重の本業は“芸能界の太陽”なんですけど、バラエティーに出させていただいてから、そこからモデルの仕事をさせていただいて、いまやドラマのお仕事もしています。女優です」と語った。

今年は日本テレビ系「おいしい離婚届けます」で、法律事務所の助手役を演じた。撮影では「現場に入るときにスタッフさんから『太陽入りました！』と言われる」と明かし、続けて「村重っぽくない役だから、めっちゃ役作りして現場に行ったら監督から『役作りなんていらないから。村重にオファーしたんだから村重のままでいて』と言われて、結局村重っぽいお芝居になりました」と笑った。

演技では「台本にはないアドリブも結構使われた」と胸を張り、「でもアドリブ入れすぎて監督から『太陽、もう少し抑えて』と言われた。弁護士さん役の方も笑っちゃって、村重のアドリブが面白すぎて太ももたたいてお芝居されていました」と振り返った。