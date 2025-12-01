米歌手テイラー・スウィフト（35）が、8月に婚約を発表した米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのスター選手トラビス・ケルシー（36）との挙式前に、少なくとも3度の独身最後のパーティーを世界各地で行う予定だと英サン紙が報じた。挙式の日程は未定だが、2人は結婚に向けて準備を全力で進めていると伝えられている。

スウィフトは仲の良い友人たちと米ニューヨークや故郷テネシー州ナッシュビル、バハマ、イタリアなどお気に入りの場所に3〜4度の女子旅、または独身最後のパーティーを楽しむための旅に出かけたいと考えていると情報筋が語っている。目標は一緒に週末を過ごし、挙式への過程を楽しむことと美しい場所でリラックスしてお祝いし、絆を深め、計画を進めることだと述べている。

9月末に結婚した女優で歌手のセレーナ・ゴメス（37）とモデルのジジ・ハディッド（30）の親友2人が花嫁介添人を務めるとうわさされており、ここ半月ほど週に数回電話やテキスト、ビデオ通話などで連絡を取り合っているという。特にスウィフトも挙式に出席した新婚のゴメスは、最高の結婚式になるようさまざまな助言も行っているという。

一方、挙式会場を巡っても、より大規模な式が行える場所への変更が検討されているという。当初は来夏にスウィフトがロードアイランド州に所有する別荘で小規模な挙式を計画していると報じられていたが、より多くの友人や家族を招待できるよう新たな会場も検討していると米ニューヨーク・ポスト紙が伝えている。当初の想定よりはるかに招待客が増える可能性があることが分かったためだといい、2人が招待したい人たちに出席してもらえるよう別荘に加えて、別の場所で2度目の挙式を行うプランやテネシー州グレート・スモーキー山脈の麓にひっそりと佇む高級リゾート地ブラックベリー農場やカリブ海にあるプライベートアイランドなど海外での挙式も検討しているという。

海外では、独身最後の時期に、主に同性同士でパーティーを楽しむ習慣があり、男性はバチェラーパーティー、女性はバチェロッテパーティーと呼ばれる。【千歳香奈子】