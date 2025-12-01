人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の主題歌で知られる歌手大槻マキ（52）のインスタグラムのストーリーズが事務所スタッフ名義で更新され、先月28、29日の上海でのイベントの報告をした。

事務所スタッフ名義で「11月28日（金）、11月29日（土）『バンダイナムコフェスティバル2025』についてのご報告」とし、「この度のパフォーマンスの中止に関しまして、皆様より心配の声を多く頂戴しており、誠にありがとうございます」と感謝を記した。

そして「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました。大槻はステージ直後から、多くの方々より温かい言葉をいただき、お陰様で無事に帰国しております」と伝えた。

続けて「今後の活動につきましても、これまでと変わらず前向きに励んでいきたいと申しておりますので、皆様におかれましては、温かく応援していただけましたら幸いです」と呼びかけた。

そして「尚、本件に関しましては既に多数のお問い合わせや取材の申し込みを頂戴しておりますが、すでにホームページ等でお伝えしております内容がすべてとなります。大変恐れ入りますが、これ以上のご対応は控えさせていただきたく、何卒ご理解のほどお願い申し上げます」とした。

日中関係をめぐり、高市早苗首相が国会答弁で台湾有事をめぐり武力行使を伴えば「存立危機事態になり得る」と発言したことに中国が反発。その余波で、上海で行われたイベント「バンダイナムコフェスティバル2025」で11月28日、大槻が出演中、強制的に歌唱を中断される事態が発生していた。