三菱地所と鹿島建設は、「Yard miyakojima」を2026年4月1日に開業する。

同日に開業する「キャノピーbyヒルトン沖縄宮古島リゾート」を含む、「（仮称）宮古島トゥリバー地区2期ホテル計画」の一部として開発を進めていた。11月30日に竣工した。

宮古島の“みんなの中庭”として島内にさらなる賑わいをもたらす施設を目指し、各店舗が植栽で彩られた中庭を囲む設計としている。

1階には宮古島のクラフトビール「mueh brewing」とスペイン料理「Island Café ＆ Spanish Restaurant Blanquita」、カフェ・ショップ「DOUG’S COFFEE ＆ MART」、宮古島で手作りしたアイスクリームを提供する「SR ice cream coffee Miyakojima」の4店舗、2階には中華料理「Chinese Restaurant 一凛 宮古」、スキンケア・コスメ「SuiSavon-首里石鹸-Yard ｍiyakojima ギャラリーショップ」、やちむん体験やオリジナル陶器を販売する「Laboratorio Arcadia」、スイムウェアやアパレルを展開する「ALEXIA STAM」の4店舗の沖縄県と東京都を拠点とする、8つのショップとレストランが出店する。

アクセスは、宮古空港から車で約15分、下地島空港から車で約25分。