爆笑問題太田光（60）と、夫人で所属事務所タイタンの太田光代社長（61）が1日、都内で行われた「日本ネーミング大賞2025」授賞式に出席した。太田は審査委員長、光代社長は特別顧問を務めた。

登場するなり「林家ペーです」とボケた太田。光代社長からにらまれると「ボケただけ」とポツリ。それでも「国分太一です」と続けた。

同イベントは今年で6度目。「毎年別会場で流行語大賞をやっているので、打倒やくみつるです。毎年言ってます」とアピール。「何とかこっちにマスコミがきてくれるように」というロビー活動の甲斐もあってか、この日は多くの取材陣が集まった。「最初は2人しかいなかった」と太田が振り返ると、光代社長は、「コロナ禍でしたから！」とピシャリ。再びシュンとなった太田は「今日はみなさんと“答え合わせ”をしたいと思います」と冒頭のフリを回収した。

＜日本ネーミング賞2025＞

◆最優秀賞 「職場のロリエ」（花王）

◆優勝賞 【部門1】「One CUP」（大関）【部門2】「瞬足」（アキレス）【部門3】「ICOCA」（西日本旅客鉄道）【部門4】「ほっかほっか亭」（ハークスレイ、ほっかほっか亭総本部）【部門5】「職場のロリエ」（花王）

◆ルーキー部門優秀賞 「冬の入道雲」「ミルクの束縛」（共に古谷乳業）「和小麦」（敷島製パン）

◆地域ソウルブランド部門優秀賞 「Willowsウィロウズ」（青柳総本家）「世界の山ちゃん」（エスワイフード）「つけてみそかけてみそ」（ナカモ）「矢場とん」（矢場とんホールディングス）

◆審査員特別賞 「N高等学校」（角川ドワンゴ学園）「オルファ」（オルファ）

◆レジェンド賞 「アイスノン」（白元アース）「シヤチハタ」（シヤチハタ）「養命酒」（養命酒製造）