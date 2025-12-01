【ドイツ・ミュンヘン】 自動車ファンの聖地「BMW」にある巨大“無料”ショールームへ行ってみた
世界を代表する自動車メーカー「BMW」の本社は、ドイツ・ミュンヘンにある。ここは自動車ファンにとってはたまらないのと同時に、実は自動車にそれほど興味がない人でも訪れて損はない場所である。
場所は、ミュンヘン五輪が開催されたオリンピック公園のそば。地下鉄を降りてすぐという抜群のアクセスを誇る。
そして見えるのが、BMWのロゴが掲げられたビル。よく見ると、車のシリンダーの形をしているのがおもしろい。自動車ファンには「4気筒ビル」とも言われているのだとか。
このビルの直下にあるのが、「BMWミュージアム」。歴史あるBMWの名車が数多く展示されている。有料だが、自動車ファンにはとても見ごたえある。
ミュージアムから連絡通路を渡った場所に、もう1つ、BMWの施設がある。「BMW Welt」（BMW ウェルト）だ。
この施設は、なんと入場が「無料」。観光客だけでなく、ミュンヘン市民も多く利用している。
BMW Weltは、いわばBMWの新車展示場、巨大なショールームである。展示も車だけでなく、バイクもある。
現在販売されている日本未発売も含むBMWの車両を、ほぼすべて見ることができる。
また、BMWだけでなく、BMWが製造販売する「ロールス・ロイス」や「MINI」の展示もある。中には、試乗できる車両も多くて楽しい。
BMW Weltは、毎日24時まで営業している。そのため、夜にフラッと立ち寄るにもいい。
誰でも利用できるフードコートもあるが、これは営業が夕方までなので注意したい。ドリンクは自動マシンがあり、ロボットがコーヒーを淹れてくれるのが見られる。
あと大事なのが「トイレ」で、これも誰でも無料で利用できる。
さらに、ショップも必見。BMWやMINIなどのグッズが販売されている。ミュンヘンでのお土産にもぜひ。
BMW Welt & Museum
https://www.bmw-welt.com/
