660ccのダイハツ「小さな高級車」に反響殺到！「まさに軽のセルシオ！」「パワフルな加速が気持ち良すぎ！」と称賛の声！ めちゃ快適な“超豪華シート”搭載した「ソニカ」がスゴイ！

660ccのダイハツ「小さな高級車」に反響殺到！

ダイハツの歴史を紐解くとき、2006年に登場した軽自動車「ソニカ」は、決して見過ごすことのできない異色の存在です。

このモデルは、軽自動車の枠を超えた「爽快で質感の高い走り」と「上質な室内空間」を追求し、遠距離ドライブさえも心地よく楽しめる一台として世に送り出されました。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「小さな高級車」です！（13枚）

ソニカの最大の特徴は、その徹底した快適性へのこだわりにあります。

当時のダイハツ車としては珍しく、2輪駆動モデルに車体の前後スタビライザーを装備し、走行時の横揺れを抑制。

さらに、ミラー形状の工夫など細部にわたる空力対策により、風切り音やロードノイズを大幅に低減し、クラスを超えた静粛性を実現しました。

また、全グレードに電子キーを携帯するだけで施錠・解錠が可能な「キーフリーシステム」を搭載していた点も、当時の軽自動車としては画期的でした。

ボディサイズは、全長3395mm×全幅1475mm×全高1470mmで、ホイールベースは2440mmと、低めの全高が個性的です。

エクステリアは、8枚の窓ガラスを持つ「8ライトウインドウ」デザインを採用し、伸びやかで美しいフォルムを演出。

またリアスタイルは横長のリアコンビランプと相まって、低く構えたスタイリングを強調します。

インテリアにおいても、ロングホイールベースとコンパクトなエンジンルームの恩恵により、1915mmという長い室内長を確保し、広々とした空間を実現しました。

特筆すべきは、カップルをターゲットに開発されたベンチシートです。

このシートは、当時の日本の自動車市場に君臨していた高級セダンのトヨタ「セルシオ」（現：レクサス「LS」）を研究して開発されたと言われており、背もたれを起こした際のホールド性が高く、常に極上の座り心地を提供しました。

パワーユニットには、658cc水冷直列3気筒インタークーラー付きターボエンジンを搭載し、最高出力64馬力・最大トルク103Nmを発揮。

EBD付きABSなどの安全装備も標準で備わっていました。

ソニカは高い完成度が自慢のモデルでしたが、それにもかかわらず販売面では苦戦し、一代限りでその姿を消しました。

しかしそれでも、発売から約19年が経過した現在なお、SNSなどでは「隠れた名車ソニカ」「今までの軽自動車で一番快適だった」といった称賛の声が絶えません。

また、「パワフルなターボの加速が気持ちよくて乗り続けてる」「まさに軽のセルシオですね」と評されるほどの走りやシートの質、そして軽自動車とは思えない力強い加速は、多くのユーザーの心に深く刻まれています。

「大切に扱っていたから30万キロ以上走ってるよ」というオーナーの声もあり、ソニカは耐久性の高さも備えていた様子。

このように現在も続く高い評価は、ソニカが本質的な「クルマとしての良さ」を備えていたことの何よりの証です。

口コミでその魅力が広まるのが遅かった、「惜しまれる名車」の一台と言えるでしょう。