ファミマの新体験イベント「ファミフェス2025」開催決定 お宝探し、クレーンゲームなど“あそべるコンビニ”が誕生
ファミリーマートが仕掛ける体験型イベント「FamilyMart FEST.2025（ファミフェス2025）」の一般来場者受付がスタート。ファミリーマートが掲げるキーワード「『あなた』のうれしい」を体現する場として、コンビニの枠を超えた“リテールエンターテイメント”を体験できるイベントとなっている。
【写真】エンタメグルメ、クレーンゲーム、宝探しも…「ファミフェス2025」イメージ
ファミフェス2025の目玉は、「8つのあそび方」と題された多彩な体験型コンテンツ。ゲームやアニメとのコラボグルメを展開する「エンタメグルメ」や、クリスマスや年末年始にまつわる展示を通じて四季を味わう「ファミマの季節イベント」、コンビニでの買い物をアトラクションに変える「お買い物アトラクション」など、ファミリーマートならではの企画が並ぶ。
また、会場限定グッズが手に入る「ファミマクレーンゲーム」や、人気コンテンツと連動した「推し活ファミマプリント」、アニメやスポーツ、アイドルとのコラボ店舗を紹介する「聖地巡礼」の疑似体験も用意される。さらには、オンラインショップでしか見られない高級酒や限定グッズをリアルで見られる「お宝探し」や、食品ロス削減の「涙目シール」、フードドライブをテーマにしたサステナブル体験も展開される。
開催は、12月17日のメディアデーを皮切りに、19日と20日の2日間が一般公開日。抽選制での来場受付が始まっており、ファミペイアプリを通じて応募できる。受付期間は、11月28日（金）の午前10時から、12月4日（木）の午後11時59分まで。応募には、ファミペイ会員登録が必要となる。
抽選結果の発表は、12月12日（金）頃に応募者のメールアドレス宛に通知される。一般公開日の入場時間は、12月19日（金）が午後1時から午後5時（午後6時クローズ）、12月20日（土）が午前10時から午後5時（午後6時クローズ）までとなっている。抽選での受付後、二次受付として先着順の枠も用意される予定。
