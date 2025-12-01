「美人さんが2人！」佐久間大介、「髪結び仲間」とのツーショットを公開！ 「オーラ強すぎて」
Snow Manの佐久間大介さんは11月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。同日に放送された『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐久間大介＆「髪結び仲間」のツーショット
ファンからは「この2人のツーショットが見れるなんてー」「さくすえ神ありがとう」「髪結び兄弟爆誕！」「推し×推し〜」「美人さんが2人！」「オーラ強すぎて目が離せない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「髪結び兄弟爆誕！」佐久間さんは「#ベストアーティスト2025 髪結び仲間の末様」とつづり、2枚の写真を投稿。Aぇ! groupの末澤誠也さんとのツーショットです。2人とも後ろで髪を結んでいます。また「正門が撮ってくれた」とも。Aぇ! groupの正門良規さんが撮影したことを明かしています。
渋谷龍太さんとのツーショットも！また、Instagramにも『ベストアーティスト2025』のオフショットを公開。映画『ナイトフラワー』で共演したロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さんとのツーショットには「仲良しだね〜」「今日はアーティスト兄弟」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
