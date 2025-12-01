radiko15周年　PR大使は爆笑問題・太田光さん　15年で民放全局＋ＮＨＫも参加するサービス

写真拡大

　スマホやパソコンでラジオを聴くことができるサービス「ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」がスタートしてからちょうど１５年となるのを記念したイベントが１２月１日、東京で開かれました。

　記念イベントにはラジコ１５周年のＰＲ大使をつとめる爆笑問題の太田光さんや、今回のキャンペーンソングを歌うロックバンド「ＳａｕｃｙＤｏｇ（サウシードッグ）」のボーカル石原慎也さんらが参加しました。

　ラジコは２０１０年、当時、聴取者の減少が続いていたラジオ業界の再興を目指し、スマホやパソコンを使って無料でラジオを聴くことができるサービスとしてスタートしました。

　発足当初は参加するラジオ局も一部にとどまっていましたが、あれから１５年経ち、今では民放ラジオ全９９局とＮＨＫも加わり、全国のラジオが聴ける有料の「エリアフリー機能」などサービス内容も充実して、利用者数は現在、月間８５０万人にのぼります。

　ＰＲ大使の太田さんは、ＹｏｕＴｕｂｅやＴｉｋＴｏｋなどに関心が流れがちな若年層を意識して、「若い人にこそぜひラジオを聴いてもらいたい」と話していました。

　１５周年をさらに盛り上げていくため今後、太田さんと各局の人気パーソナリティー１５人が、対談形式でラジオをテーマに深堀りしていくオリジナルｐｏｄｃａｓｔ番組を制作する予定です。