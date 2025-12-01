½©¤Î¹ß¿åÎÌ¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ïº£À¤µª¤ÇºÇ¾¯¡¡¶õµ¤¤Î´¥ÁçÂ³¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¡¡²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ËÃí°Õ
º£Ç¯¤Î½©(9¡Á11·î)¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÊ¿Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¹¤éÆÏ¤«¤º¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ïº£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤â¤·¤Ð¤é¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¾¯±«¤Î·¹¸þ¤¬»ýÂ³¤·¡¢Åß¤Î´Ö¤Ï¶õµ¤¤Î´¥¤¯Æü¤¬Â¿¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©(9¡Á11·î)¤Î¹ß¿åÎÌ¡¡µÏ¿Åª¤Ë¾¯¤Ê¤¤½ê¤â
¾å¤Î¿Þ¤Ï¡¢²áµî90Æü´Ö(9·î2Æü¡Á11·î30Æü)¤Î¹ç·×¹ß¿åÎÌ¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¤Ç¤¹¡£»³±¢¤«¤éËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¤½ê¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤Ç¤Ï¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë´ØÅì¤ÎÆâÎ¦Éô¤ä¶å½£¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ËÌÌ¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢Ê¿Ç¯¤è¤êÂçÉý¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á°¶¶»Ô¡¡¡¡168.5¥ß¥ê(389.6¥ß¥ê)
¡¦±§ÅÔµÜ»Ô¡¡194.5¥ß¥ê(462.6¥ß¥ê)
¡¦¿å¸Í»Ô¡¡¡¡280.0¥ß¥ê(451.4¥ß¥ê)
¡¦·§Ã«»Ô¡¡¡¡219.5¥ß¥ê(428.8¥ß¥ê)
¡¦ÅìµþÅÔ¿´¡¡327.0¥ß¥ê(556.0¥ß¥ê)
¡¦ÀéÍÕ»Ô¡¡¡¡404.5¥ß¥ê(524.5¥ß¥ê)
¡¦²£ÉÍ»Ô¡¡¡¡542.5¥ß¥ê(589.5¥ß¥ê)
Á°¶¶»Ô¤Ç¤Ï²áµîºÇ¾¯¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ï327.0¥ß¥ê¤ÇÊ¿Ç¯¤Î6³ä¤ËÆÏ¤«¤º¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀèÆüÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø(¤µ¤¬¤Î¤»¤)¤Ç¤Ï¡¢123.5¥ß¥ê¤ÇÊ¿Ç¯¤Î3³ä°Ê²¼¤È¡¢¶ËÃ¼¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î¡Á1·î¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«¾¯¤Ê¤¤
11·î25Æü¤Ëµ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î3¤«·îÍ½Êó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢12·î¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë1·î¤È2·î¤â¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¹ß¿åÎÌ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤ß¤«Ê¿Ç¯¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë²ÐºÒ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢Åß¤Î´Ö¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¶õµ¤¤Î´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÀè¤â²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÀö¤¤¤ä¤¦¤¬¤¤¤ÎÎå¹Ô¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¡¢²Ã¼¾¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤â½½Ê¬¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤¬´¥Áç¡¡²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¾å¼ê¤Ë²Ã¼¾¤ò¤·¤Æ¡¢¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ò²Ã¼¾¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀöÂõÊª¤äÇ¨¤é¤·¤¿¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ò¼¼Æâ¤Ë´³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼¼Æâ¤ÎºÇÅ¬¤Ê¼¾ÅÙ¤ÎÌÜ°Â¤Ï50¡Á60%¤Ç¤¹¡£¼¾ÅÙ·×¤ò»È¤¦¤È´ÊÃ±¤Ë¼¾ÅÙ¤ò·×¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Ã¼¾´ï¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÀ¸¡¤äÀ¶ÁÝ¤òÄê´üÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤¬³°µ¤¤ÇÎä¤ä¤µ¤ì¡¢·ëÏª¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ëÏª¤·¤¿¤é¡¢¤Õ¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¡¡ÆéÎÁÍý¤Ï¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤«¤é²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±ÉÍÜ¤ò°ìÅÙ¤ËÀÝ¼è¤Ç¤¡¢¿åÊ¬¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤«¤é¤ÎÅòµ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤Ë¤Ï¡¢²Ã¼¾¤È´¹µ¤¤òÊ»ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£