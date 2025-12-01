激動の1年を代表する言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」の年間大賞とトップ10が1日、発表された。

11月5日のノミネート30語の中から「エッホエッホ」「オールドメディア」「緊急銃猟／クマ被害」「国宝」「古古古米」「戦後80年／昭和100年」「トランプ関税」「二季」「ミャクミャク」がトップ10に選ばれ、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」が流行語大賞・年間大賞となった。

酷暑が続いた日本列島、地球温暖化の影響で春夏秋冬という四季が夏と冬の二季化している状況を意味する「二季」をめぐって、芸人間で「俺が先に言った論争」が繰り広げられていた。

お笑いコンビ、おぎやはぎの矢作兼が11月6日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）内で「二季」に言及。「二季ってのは何？ 俺が言ってるやつ？ 俺が日本で初めて言った言葉？ 四季じゃないってやつ？ 秋と春が短すぎて、四季じゃなくて二季だよって」と言及。「俺なんかゴルフ好きだからさ、秋と春がいいんだけど、夏と冬にしかゴルフ行けないから、これが本当の“二季”ゴルフ」とボケていた。

その後、サンドウィッチマンの伊達みきおが同8日放送のニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）で「二季って入ってるんですよ。四季がなくなって、二季だねって。これ、二季なんて、僕ですからね」「二季になる前から言ってましたからね。これ僕ですね」などと主張。他にもウエストランド井口浩之が自身のYouTubeチャンネルで「二季」に言及。「確認できる限り少なくとも8年前にはすでに言っている」と主張している。

矢作はさらに翌13日放送回で「二季」をめぐる「論争勃発」との見出しが付いた記事の一部を読み上げ、伊達と井口の主張を比較。「二季って言葉使ってないね。二季ゴルフも言ってないでしょ？ これが本当の二季ゴルフって…ちゃんとボケてるのが証明だから」と新見解を披露した。

続けて「3人候補がいるわけ。伊達、井口、矢作と。そこに何とですね、あの流行語大賞の審査員でもある、やくみつるさんが言及したんですね」と語り、やくみつる氏の言葉を紹介。8日放送のTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）内で「面白いなと思ったのは、いつも流行語大賞のノミネート語が発表になると『年寄りばっかで選んでるんじゃないか』って難癖つけてくるおぎやはぎが」「またなんか言ってるなと思ったらそうじゃなくて、『二季』という言葉は自分が初めて使ったってコメントしてくれている」「出どころが向こう側から発信があると、もしこれが（大賞に）選ばれてくると楽じゃないかなという気がしました。これ矢作さんなんだと思いました」などとコメントしていた。

小木が「二季は（トップ10に）選ばれちゃうよね。ここまでになると、印象がこの人たちに入っちゃってるもんね。二季ってそんなに盛り上がってたんだって」と驚きの声を上げると、矢作は「もしかして、二季ゴルフが入るかもしれないけどね」と言って笑った。そして表彰式への出席に意欲を見せていた。だが、実際の表彰式には、三重大大学院教授の立花義氏と同大学大学院博士前期課程大学院生の滝川真央氏が登壇した。

