お笑いコンビ、かけおちの青木マッチョ（30）が11月30日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。過去の恋愛を語った。

占ってもらった琉球風水志のシウマ氏に「本当の意味での転機って24歳くらいなんですよね」と伝えられると、「そうですね。僕も高校卒業して消防士を6年間やって、消防士を辞めたのが24歳」と明かした。

シウマ氏から「新しい道と“別れ”が出てるんで」とされ、「19歳から付き合ってた彼女と24歳で別れましたね」と告白した。

シウマ氏の「青木さんはすごく好きになると、束縛するっていう特性が出ています。好きになったものは最後まで」の占いを受け、「そうですね。5分おきくらいに居場所は知りたい」と言い、「他の男性としゃべってるっていうも結構嫌ですし。YouTubeとかでも、男性YouTuberとか他の芸人とか見てたらめっちゃ嫌です。誰かのライブ行くとかでも嫌です」と明かし、共演者とスタジオを驚かせた。

レインボーのジャンボたかおから「『oasisのライブ行ってくるわ』でも？」と聞かれると、マッチョは「許せないです」ときっぱり。

シウマ氏に「浮気されるんだよな」と占われ、「これって調べてないんですか？」と次々に当たる占いに驚きを隠せなかった。

「2人目の彼女は付き合って2週間とかで浮気されて、浮気されても付き合い続けて、そうしたらその後も合計で3、4回は浮気されてめちゃくちゃ浮気はされてきてる」と告白した。