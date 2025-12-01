１年間の世相を反映した言葉を選ぶ「現代用語の基礎知識選 ２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」の受賞１０語が１日、発表され、「戦後８０年／昭和１００年」が選ばれた。

受賞者として、著書「あの戦争は何だったのか」などで知られるノンフィクション作家・保阪正康氏が登壇。「本人が最も驚いております」と恐縮した。

保阪氏は「戦後８０年／昭和１００年」という言葉について、「今年は２つこだわって使った」という。１つは、自身が６〜８月に文庫・新書・単行本を計１３冊出版し、「２、３冊は本当によく売れた。売れたのは戦後８０年／昭和１００年というタイトルがついている」と回想。「物書きとしてキャッチフレーズになったのかな」と振り返った。

もう１つとして、「時代を年数で語るのは今年が最後になると思う」と予想。「（今後は）平成４０年などとは言わないでしょう。この予想が審査員の方に受け入れられたのではないか」とし、「私たちの生きている時代は元号が希薄になっていく。元号にノスタルジーを感じる世代が最後に声を上げたという意味で、私は（昭和１００年という言葉を）さかんに使っている」と明かした。

同大賞は昨年１２月から今年１１月までに発生した様々な新語・流行語の中から、より軽妙に世相をついたものや強烈なインパクトを与えたものを表彰する。大賞には高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります／女性首相」が選ばれた。