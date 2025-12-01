【スラングル】 2026年2月 出荷予定 価格：9,790円 対象年齢：15歳以上

ベルファインは、プラモデル「スラングル」を発売する。価格は9,790円。2026年2月に出荷予定となっている。

本商品は、「亜空大作戦スラングル」より、非合法防衛部隊「ゴリラ・チーム」が持つ、SRタイプトレッカービークル「スラングル」を完全新規プラスチックモデルキットとして立体化したもの。

格闘戦用のアタック・モードに加えて、地上走行特化型のタンク・モード、飛行タイプのヴィークル・モードに変形可能。胸部、股間節には全体を前方に大きく引き出せる関節ジョイントを搭載し「変形」と「可動性」の両方に注力したキットで、各部のフレキシブルな可動により、ダイナミックなポージングを実現可能となっている。

スナップフィットで接着剤不要、5色の成型色により各パーツは細かく分割されており（約380パーツ）、組み上げただけで劇中のカラーリングをほぼ再現できる。

(C)国際映画社・つぼたしげお