「ザ・ドリフターズ」加藤茶（８２）の妻でタレントの加藤綾菜（３７）が手料理を披露し、称賛の声が集まっている。

１日までにインスタグラムで「最近の加藤家の夕飯 毎日夜は３品は作ってるけど３０分あれば完成するくらい手際は良くなってる気がします(性格がせっかちなのはある)」とつづると、沢山の手料理が並んだ食卓の写真を披露。「友人に今日の夕飯これー！と見せるために撮った写真くらいしかないので分かりにくいかも」と続けた。

「毎日、出来るだけレシピ被らないように朝のコーヒータイムに今日夕飯なに作ろうかな？と考えてる。ってか、毎日毎日一日中 夕飯なにつくろ？って考えてない？？笑主婦って忙しいの〜。あっ、風呂掃除してくるね」と主婦ならではのエピソードも記し、投稿を締めた。

彩り豊かな食卓の様子には「うわ〜どれもこれも美味しそう 加トちゃんは、幸せだなぁ………」「栄養バランスもバッチリで美味しそう」「ほんといつも美味しそうですね カトちゃんも幸せですね」「お腹空いてきました」「あやなさんすごいです、とても愛情たっぷりで幸せです」などのコメントがあがっている。