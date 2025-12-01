１１月２８日に上海・西岸ドームアートセンターで開催された「バンダイナムコフェスティバル２０２５」のパフォーマンス中に歌唱が中断となった歌手・大槻マキの公式サイトが１日に更新され、所属事務所が現地の様子について説明。「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました」と明かした。また大槻は自身のインスタグラムを通じて帰国を報告。「ファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残り」と心境を吐露した。

公式サイトでは事務所スタッフによる更新で「１１月２８日（金）、１１月２９日（土）『バンダイナムコフェスティバル２０２５』についてのご報告」と題した文章をアップ。「この度のパフォーマンスの中止に関しまして、皆様より心配の声を多く頂戴しており、誠にありがとうございます」と書き出し「公演中止になった事以外は特に問題もなく、現地のスタッフの方々にも優しくご対応頂いておりました」と現地の様子を明かした。

そして「大槻はステージ直後から、多くの方々より温かい言葉をいただき、お陰様で無事に帰国しております」と帰国を報告。「今後の活動につきましても、これまでと変わらず前向きに励んでいきたいと申しておりますので、皆様におかれましては、温かく応援していただけましたら幸いです」と呼びかけた。

また「尚、本件に関しましては既に多数のお問い合わせや取材の申し込みを頂戴しておりますが、すでにホームページ等でお伝えしております内容がすべてとなります。大変恐れ入りますが、これ以上のご対応は控えさせていただきたく、何卒ご理解のほどお願い申し上げます」とつづられた。

大槻は自身のインスタグラムを更新。日本語と英語で「上海より帰国致しました」とまずは帰国を報告。「公演中止の件より皆さんから沢山のご心配、励ましの言葉を頂きました。当日のパフォーマンスを楽しみにして見に来てくれたファンの方々に最後お礼を言う時間がなかった事だけが心残りでした。本当にありがとうございました！」とつづった。

続けて「私にできることは、これからも音楽を通して、自分の声を必要としてくださる方へ丁寧に届けていくことだと思っています。そして、これから先も、歌を通じて新しい出会いやつながりが広がっていくことを願っています」と言及。「引き続き応援していただけたら嬉しいです」とメッセージを寄せた。

「バンダイナムコフェスティバル」は２０２３年から毎年開催されているイベントで、「ガンダム」や「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」など日本の人気アニメのキャラクターを集め、アニメソングを歌う日本人歌手によるライブが予定されていた。２８〜３０日まで開催予定だった。「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の主題歌で知られる大槻は２８日のパフォーマンス中に歌唱が強制中断。２９日に公式サイトを通じて「パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と伝えた。主催者は２９、３０日のフェス中止を発表し「不可抗力の事情により」と理由を説明した。同フェスには「ももいろクローバーＺ」やロックバンド「ＡＳＨ ＤＡ ＨＥＲＯ」も参加予定だった。