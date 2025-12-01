J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤ÎDF¥Ç¥ë¥é¥óÂàÃÄ¡¡º£µ¨36»î¹ç½Ð¾ì¤·2ÆÀÅÀ
¡¡J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï1Æü¡¢DF¥Ç¥ë¥é¥ó¡Ê29¡Ë¤¬·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¥Ç¥ë¥é¥ó¤Ï¡¢¿ÈÄ¹187¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å80¥¥í¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡£¥·¥ã¥Ú¥³¥¨¥ó¥»¤ä¥°¥¢¥é¥Ë¤Ê¤É¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¡¢2023Ç¯¤ËJ2ÂçÊ¬¤Ë²ÃÆþ¡£J2¤ÇÄÌ»»84»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢4ÆÀÅÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤â36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥ë¥é¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿¤â¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤¬¤Þ¤¿J1¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥Ç¥ë¥é¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¡¡ÖÂçÊ¬¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÎ¥¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¿´¤«¤é¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ë²Ì¤È¤·¤Æ²¿¤â¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬¤Þ¤¿J1¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±ó¤¯¤Ë¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¤ò´Þ¤á¡¢3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Obrigado¡¤¡¡Oita¡ª¡×