俳優の鈴木亮平（42）が1日、自身のインスタグラムを更新。自身が演じたキャラクターとの写真が反響を呼んでいる。

鈴木は「上野の森美術館で開催中の『シティーハンター大原画展』で、シティーハンターの世界を堪能してきました」と書きだし、「これまでいくつもシティーハンター関連のイベントに足を運びましたが、今回は間違いなく過去最大じゃないでしょうか」と伝えた。

そして「ファンの方は是非！！見逃せないヤツです」とオススメ。「僭越（せんえつ）ながら、僕も色紙に（狩の守が僚のツクリ）の大好きな表情を描かせていただいています」と、直筆サインの他、自身が主演を務め世界的にヒットしたNetflix映画「シティーハンター」冴羽リョウとの2ショット写真を公開した。

この投稿にフォロワーからは「ああああぁぁぁぁああ」「もうかっこよすぎ」「さすが亮平様、本当に漫画の中の人ですね…」「リョウちゃんが2人」「最高のスリーショットですね」「愛しかない」「眼福です」「こんなにしっくりきてるのに、今流行のAI加工じゃなくて本物の人ということに驚きです」などの声が集まった。