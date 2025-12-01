プロ野球・阪神の佐藤輝明選手が、自身の今季No.1プレーを語りました。

佐藤選手は今季、40本塁打、102打点で打撃2冠。また最優秀選手賞(MVP)、ベストナイン、ゴールデングラブ賞も獲得しました。その中で佐藤選手は「ホームラン王が一番うれしいです。一番取りたいタイトルがホームラン王だった」と話しました。

自己最多40本のホームランの中で今季のベストプレーに10月2日のリーグ最終戦で放った第40号のホームランを選んだ佐藤選手。「打った瞬間でしたし、バッターボックスから見たあの弾道というのは今でも忘れることはできないです」と、日本人選手では金本知憲さん以来20年ぶりとなるシーズン40号到達の瞬間を振り返りました。

佐藤選手は、9月22日のヤクルト戦で39号を放ってから4試合ホームランが出ていませんでした。「何試合かホームランが出ていなくて、『打ちたい打ちたい』と思ったらよくないのかなと思って、『打ちたい』という感情を消していたんですけど、それで全然打てなかった。最後の試合ぐらいは、そういう気持ちも楽しもうと思ったら打てました」と意識の変化がホームランという結果につながったと明かしました。「いいバッティングだった。めちゃくちゃホッとしました」と笑顔を見せました。

