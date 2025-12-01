¡ÖÆüËÜ²»³Ú³¦¤Îµð¾¢3¿Í¡ª¡×à¥¸¥ã¥º¡¦¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Î½÷²¦á¥±¥¤¥³¡¦¥ê¡¼¡¢ÂçÊª²»³Ú²ÈÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇ»¤¤¤£¤£~ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖÀ¨¤¤³¨ÌÌ¡×
²»³Ú³¦¤ÎÂçÊªÉ×ºÊ¤È3¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¥±¥¤¥³¡¦¥ê¡¼(60)¤¬²»³Ú³¦¤ÎÂçÊªÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤µ¤ó(74)¤È²Î¼ê¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â(71)É×ºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖLegacy Recordings¡×¤ÎÆüËÜ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢ÀµÎ´¤µ¤ó¤«¤é¥ê¡¼¤Ø¤Î¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎURL¤âµºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥«¥Ã¥È¥½¡¼»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¥ê¡¼¤ò´Ö¤Ë¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼»Ñ¤ÎÀµÎ´¤µ¤ó¡¢¹õ¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¥Ë¥Ã¥È¤ËÀÖ¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥«¡¼¥Õ¤ò´¬¤¤¤¿Í³¼Â¤µ¤ó¤¬¼Ì¤ë3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤¤³¨ÌÌ¤À¡Á¡×¡ÖÆüËÜ²»³Ú³¦¤Îµð¾¢¡¢3¿Í¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¡ÖÇ»¤¤¤£¤£~ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¤Ï1995Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤ËÆü»º¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¢CM¥½¥ó¥°¡ÖWe Will Rock You¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢02Ç¯È¯Çä¤Î¡ÖVoices¡×¤ÏÎß·×25ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£03Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë»ï¼çºÅ¤Î¡ÖÆüËÜ¥¸¥ã¥º¥á¥óÆÉ¼Ô¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½÷À¥ô¥©¡¼¥«¥ëÉôÌç¡×¤ÎÂè1°Ì(13Ç¯Ï¢Â³¡¦ÄÌ»»15²ó)¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥º¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Î»°´§¤âÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡¢¥ì¥³¡¼¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢10·î29Æü¤ËµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKeiko Lee Sings Super Standards 3¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£