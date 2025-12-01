ゴンチャの今年のホリデーはあまおう®が登場!セブンで買える冬限定ミルクティーも♡

今年もゴンチャからホリデーティーが登場!大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだ｢あまおう®ホリデー｣を2025年11月27日(木)より期間限定で販売。また、同日より季節のおすすめティーとして｢あまおう®和紅茶｣も登場します。さらに、12月2日(火)より全国のセブン-イレブンで｢貢茶 いちご和紅茶ミルクティー｣も限定販売。冬を彩るゴンチャのホリデーをご紹介します。

ホリデーシーズンを彩るゴンチャの新作

ホリデーシーズンを彩るゴンチャの新作は、福岡県産あまおうをぜいたくに使用し、甘酸っぱくジューシーな味わいの｢あまおう®ホリデー｣。

あまおう®ホリデー ミルクティー(ICE/M 税込670円)

甘酸っぱくジューシーなあまおうを堪能するミルクティー。あまおうの甘くフレッシュな香りの｢あまおう®和紅茶｣に、あまおうピューレを使用したぷるぷるのゼリーと濃厚なソースが合わさっています。

あまおう®ホリデー ティーエード (ICE/M 税込670円)

甘くフレッシュな香りの｢あまおう®和紅茶｣に、あまおうピューレを使いストロベリー果肉を入れたソースとゼリーは相性抜群。和紅茶はあまおう果汁を吹き付けて風味付け。あまおうの魅力をめいっぱい堪能できるジューシーなフルーツティーです。

HOT あまおう®ホリデー クリーミー ミルクティー (HOT/S 640円)

国産茶葉にこだわったまろやかな風味の｢あまおう®和紅茶｣にあまとう®ソースを合わせ、ミルクフォームをトッピング。コクのあるクリーミーな味わいとあまおうの甘く華やかな香りがふわっと広がります。寒い季節にぴったりのほっこりあたたまる上品な1杯。

いちご フィナンシェ (税込220円)

いちごの甘酸っぱい香りがやさしく広がる、ジュワッとやわらかなフィナンシェ。生地のしっとりとした食感と、表面にかけたシュガーコーティングのシャリシャリとした食感のコントラストも楽しめます。

あまおう®ゼリー (税込90円)

福岡県産のあまおうピューレを使用し、ストロベリー果肉を入れた｢あまおう®ゼリー｣は、｢あまおう®ホリデー｣以外のドリンクにもトッピング可能。アールグレイティーやチョコレート ミルク+ミルクフォームに合わせるのがゴンチャのおすすめです。

人気のフルーツミルクティーがセブン-イレブンで限定販売

貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)280ml

ゴンチャ ジャパンとキリンビバレッジがタッグを組み、ゴンチャのペットボトルで初のHOTでも楽しめる｢貢茶 いちご和紅茶ミルクティー(HOT&COLD)｣を2025年12月2日(火)より全国のセブン-イレブン限定で販売。

今回新たに登場するのは、ゴンチャのペットボトル飲料として初のフルーツミルクティー。豊かなコクのある香りとすっきりとした柔らかな飲み口が特徴の鹿児島県産和紅茶を100%使用し、いちごをぎゅっと詰め込んだような華やかで濃厚な味わい*が調和した、冬にぴったりのミルクティーとなっています。ゴンチャの期間限定商品のなかでも人気が高いいちごフレーバーを、セブン-イレブンで気軽に楽しんで。

*無果汁、あまおう®エキス使用(果実から抽出した香味成分)