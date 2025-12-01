¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¿·ÂÎÀ©½é¤ÎÉðÆ»´Û¤Ç¡Öå«¡×¾ÚÌÀ¡¡¿·²ÃÆþ15ºÐ¡¦Ä¹ÌîÅí±©¡¢½éÉñÂæ¤Ë¡Ö´¶Æ°¡×¡¡¥ê¡¼¥À¡¼°ËÀªÎëÍö¡Ö9¿Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¤Âè°ìÊâ¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à¤Ï11·î30Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥¸¥å¥ë¥à 2025 autumn¡ØKeep Your Smile¡ª¡Ùfinal¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó9,500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤ËÇ®¶¸Åª¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤Ë°ËÀªÎëÍö¡Ê21¡Ë¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢8·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¹ÌîÅí±©¡Ê15¡Ë¡áÊ¡²¬¸©½Ð¿È¡á¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼Àé½©³Ú¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á°¿È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Îò»Ë¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¡Ö½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¸Ä¡¹¤Îµ»½Ñ¡¦Ì¥¤»Êý¤òËá¤³¤¦¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖKeep Your Smile¡ª¡×¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ó¤É¤¤¤È¤¤Ç¤â¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤º¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÀª¤Î¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤Î±ß¿Ø¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ëàÅ·»Èá¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö°¦¤¹¤Ù¤¤Ù¤ Human Life¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹Ìî¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½é¤á¤ÆÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸Î©¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤òÄ¯¤á¡ÖÀ±¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKeep Your Smile¡ª¡×¼ýÏ¿¶Ê¤âÂ³¡¹¤ÈÈäÏª¡£¥Ô¥¢¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡Ö±¦¤Ê¤Ê¤á¸å¤í¤«¤é¡×¤ä¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥×¥ê¥º¥ó¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡×¤ò½éÈäÏª¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸³Ú¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÎò»Ë¤òÃ©¤Ã¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö»ä¡¢¤Á¤ç¤¤¤È¥«¥ï¥¤¥¤Î¢ÈÖÄ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¸åÇÚ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ËÁÆ¬¤Î¤¢¤ª¤ê¤òÃ´Åö¤·¡¢¶¶Ç÷Îë¡Ê20¡Ë¤¬¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¾ö¤ß¤«¤±¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤òºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¿¼¤Þ¤Ã¤¿å«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤ï¤«¤Ê¡Ê18¡Ë¤Ï¡Ö9¿Í¤Îå«¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Îå«¤â¤¹¤´¤¯¿¼¤Þ¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢°Ù±Ê¹¬²»¡Ê21¡Ë¤â¡Öº£Æü¡¢»ä¤¿¤Á9¿Í¤ÇÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÄ·ëÎÏ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ËÀª¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öº£Æü¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¨¤Æ¡¢9¿Í¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Âè°ìÊâ¤òÆ§¤á¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Ï¥¹¥Þ¥¤¥ì¡¼¥¸»þÂå¤«¤é¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡Ö¥¹¥¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤é¤á¤¯¾Ð´é¤Ç¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¡£