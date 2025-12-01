J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿´ÆÆÄ¤Ë»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¡¡3ÅÙJ1¾º³Ê¤ÎàÀÁÉé¿Íá¡Ö¤È¤â¤Ë¹â¤ß¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡J2ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï1Æü¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿»á¡Ê52¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£11·î25Æü¤ËÃÝÃæ¾÷´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ÍÊýÅÄ»á¤ÏÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2015Ç¯7·î¤Ë¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ê¸½¡¦ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤ÏJ2Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£18¡Á21Ç¯¤Ë»¥ËÚ¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢22Ç¯¤Ë²£ÉÍFC¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±Ç¯¤È24Ç¯¤ËJ2¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤ÆJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯7·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»ÀïÀÓ¤ÏJ1¤Ç24¾¡19Ê¬49ÇÔ¡¢J2¤Ç76¾¡35Ê¬28ÇÔ¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥ä¥Þ¥¶¥¥Ê¥Ó¥¹¥³¡¦¥«¥Ã¥×¡Ê¸½YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÀ©¤·¤¿ÂçÊ¬¤À¤¬¡¢J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Î6°Ì°ÊÆâ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿º£µ¨¤ÏJ2¤Ç8¾¡14Ê¬¤±16ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ38¤Ç16°Ì¡£¤Ê¤ó¤È¤«J2¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢3ÅÙ¤ÎJ1¾º³Ê¤ò¸Ø¤ë»ÍÊýÅÄ»á¤ËºÆ·ú¤òÂ÷¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÊýÅÄ»á¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¹â¤ß¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
»ÍÊýÅÄ¿·´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½é¤Î¶å½£¡¢ÂçÊ¬¤È¤¤¤¦¿·Å·ÃÏ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ì¤ë»ö¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Í¯¤¾å¤¬¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¤´´üÂÔ¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥Á¡¼¥à¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¦¤Ë¹â¤ß¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¤É¤¦¤¾±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×