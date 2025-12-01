¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¶×¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥ê¥è¡¢»°Ì£Àþ¤¬¾åÃ£¤·¤¿¥È¥¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ò2ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¥È¥¤Î»°Ì£Àþ¤«¥ê¥è¤Î¶×¤«¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï2Æü¡¢Âè10½µ¡Ö¥È¥ª¥ê¡¢¥¹¥¬¥ê¡£¡×¤ÎÂè47²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹¾Æ£¥ê¥è(ËÌ¹áÆá)¤Ë¤è¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¹¥¤¤Î¥Ø¥Ö¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¶×¤òÈäÏª¤¹¤ë¥ê¥è¤ò¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¾Î»¿¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢¾¾Ìî¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¤Ï±«À¶¿å¥¿¥¨(ËÌÀî·Ê»Ò)¤Î¤â¤È¤Ç»°Ì£Àþ¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡¢¤½¤Î¾åÃ£¤Ö¤ê¤òË«¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤È¥È¥¤¬ºÆ²ñ¡£¥ê¥è¤Ï¥È¥¤¬»°Ì£Àþ¤ä²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¤È¼«Ê¬¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅÜ¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¿ôÆü¸å¡£¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤Î¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¸½¤ì¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£