¡Ö±üÍÍÌÜÀþ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Í¡×ÅÅ·âº§¤«¤é1Ç¯¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤Îà²è³ÑºÇ¹âá´ã¶À»Ñ¤Ë¡Ö¤â¤·¤ä3¿Í¤Ë¡×¡Ö¸ý³Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×
Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Æ¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ¾À¸¤¬¸ø³«¤·¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤Ï´ã¶À¤¬¹¥¤¤À¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãã¿§¤Î¥³¡¼¥È¤Ë¥â¥Õ¥â¥Õ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¡¢´ã¶À¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤ò¥¢¥Ã¥×¡£²¼¤«¤é¸«¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê»ê¶áµ÷Î¥¤«¤é¤Î»£±Æ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö3¤ÄÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤Î¥¬¥Á¥ã¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹¥±¤¬Ê±¤¹¤ëà´ßÂç²ðá¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬3¤Ä½Ð¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤ÈºòÇ¯11·î¤Ë·ëº§¤òÊó¹ð¡£º£Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÅß¤´¤í¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¡¡Á¡×¡Ö±üÍÍÌÜÀþºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÌÜÀþ¤Î¶¦Í¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡¢½¼´õ¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¸Â¤ê¡×¡Ö´ã¶À¤Ë±üÍÍ±Ç¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¡×¡Ö·ëº§°ìÇ¯ÌÜ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¸ý³Ñ¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡×¡Ö½¼´õ¤Á¤ã¤ó¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö²è³ÑºÇ¹â¤«¡©¡×¡Ö½¼´õ¤Á¤ã¤óÌÜÀþ¤«¤Ê¤¡¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö±üÍÍÌÜÀþ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö±üÍÍ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¤¯¤¥¤¥¡×¡Ö²è³Ñ¤¬Èà½÷ÌÜÀþ²á¤®¤ë¡£ºÇ¹â¡×¡Ö¤â¤·¤ä3¿Í¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£