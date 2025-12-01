鈴木愛の“不調時の切り札” ピンの女性用パターで最終戦V「緊張した時に大活躍」【勝者のギア】
＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ（宮崎県）◇6543ヤード・パー72＞トータル9アンダーで首位に並んだ鈴木愛と岩井千怜がプレーオフを行い、2ホール目をパーとした鈴木が優勝した。シーズン最終戦を制してメジャー3勝目、通算22勝目。9月からはキャリアワーストとなる5試合連続予選落ちも経験。「キャリアで一番しんどかった」と振り返る31歳の“切り札”はピンのパター『G Le2 ECHO』だった。
【写真】コレが鈴木愛の“最終手段”の構えた顔
「その時に一番、自分のフィーリングに合うパターを使いたい。あのパターは本当に唯一、調子が悪くなった時に使う用。常に使っていると全部が難しく感じちゃう。よっぽど調子が悪い時、最終手段でしか使いません」「（今週は）大活躍。ショートパットはヘッドが大きいとすごく安心感がある。アンサーなどヘッドが小さいパターは操作性があるので時にはいいけれど、緊張した場面は操作性があるものはあまり向いていない、と自分は思っている。緊張した場面こそ、大きいヘッドで体なりに動くパターがいいのかなと。アレが一番簡単ですし、安心感があるのが大事です」前回優勝の8月「ニトリレディス」では、ピン『スコッツデールDS72』を使用したが、「富士通レディース」から絶不調の打開策として女性用パター『G Le2 ECHO』にスイッチした。2019年のニトリ優勝時、そして同年の「三菱電機レディス」でも手にしていた“勝利のお守り”だが、実はここ5、6年での実戦投入は1、2回程度だったという。2025年シーズンがすべて終了。36試合のうち、パターはオデッセイ19勝（神谷そら2勝、河本結2勝、岩井千怜、吉田優利、穴井詩、安田祐香、稲垣那奈子、内田ことこ、小祝さくら、渡邉彩香、柏原明日架、荒木優奈、金澤志奈、菅楓華、木村彩子、仲村果乃、ウー・チャイェン）。ピンが11勝（佐久間朱莉4勝、鈴木愛2勝、工藤遥加、菅沼菜々、高野愛姫、櫻井心那、畑岡奈紗）。スコッティ・キャメロンが4勝（申ジエ、永峰咲希、堀琴音、脇元華）、テーラーメイド2勝（高橋彩華、入谷響）。ゴルフボールはタイトリストが13勝（佐久間4勝、鈴木2勝、工藤、穴井、ジエ、稲垣、高野、高橋、ウー）。スリクソンが9勝（岩井、安田、菅沼、入谷、内田、小祝、櫻井、菅、畑岡）で、ブリヂストン6勝（吉田、渡邉、荒木、金澤、堀、仲村）、キャロウェイ6勝（神谷2勝、河本2勝、柏原、木村）、テーラーメイド2勝（永峰、脇元）。ドライバーシャフトはフジクラが14勝（神谷2勝、河本2勝、吉田、穴井、稲垣、高橋、永峰、荒木、木村、仲村、脇元、ウー）で、三菱ケミカル9勝（菅沼、高野、入谷、小祝、柏原、櫻井、金澤、菅、畑岡）、グラファイトデザイン4勝（工藤、内田、渡邉、堀）、日本シャフト4勝（佐久間4勝）、USTマミヤ2勝（安田、申）、ピン2勝（鈴木2勝）となった。【鈴木愛の優勝ギア】1W：ピン G440 LST（9°ALTA JCB 50S 45.5インチ）3W：ピン G440 LST（15°ALTA CB 65R）5W：ピン G440 MAX（19°ALTA CB 65R）4,5U：ピン G440（23,26°ALTA CB 70R）6I〜PW：ピン BLUEPRINT S（N.S.PRO 850GH S）50,54,58°：ピン S159（CFS R）※58度はノーメッキPT：ピン G Le2 ECHOBALL：タイトリスト Pro V1x
