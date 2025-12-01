試合中に大きな声で母親を呼ぶ勝みなみ 「どんな緊急事態か」と思いきや……
勝みなみの母親が公式インスタグラムを更新。「勝みなみの日常」と記すと、国内女子ツアー最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」で見せた、うっかりミスを投稿した。
【写真】寂しそうな後ろ姿の勝みなみ、じっと見つめているものは……
投稿では勝が何かを見つめながら立つ2枚の後ろ姿の写真を公開。そして3枚目はバッグがアップで写されていた。それは大会2日目の事だった。16番ホールのグリーン奥で観戦していたところ、ボールとは違う方向にいた母親に歩み寄ってくると「けっこう大きな声でお母さん」と声を掛けてきた。「試合中に私を呼ぶとは」「どんな緊急事態かと」驚いていると、「スナックバッグはどこにあるか」と聞いてきたそうだ。スナックバッグとは食べ物を入れる保冷バッグの事。朝は勝本人が持っていたので、母は「知る由もございません」。それでもお腹がすいていたのだろうと思い「とりあえず持っていたゼリーを手渡して」その場をしのいだ。しかし勝はけっこう大きな声で母を呼んでいたため、周囲にいた人たちも心配して「何事だったのかと聞いてきました」「みんな優しくてもっている食べ物をバッグから出し恵んでくれようとします」とファンの暖かさにも触れることができた。結局、勝が探していたスナッグバッグは「朝ゴルフ場に着いた時に」「キャディーさんと会った場所に」「ポツンと置き去りにしてありました」とのこと。すべては勝のうっかりミスだったのだ。公開された写真は、自ら置き忘れたバッグを発見して、ちょっとガッカリした勝の後ろ姿だった。この投稿を見たファンも「みなみちゃんらしい 可愛い」「よほど何か食べたかったのでしょう」「見つかって良かったね」「最高な写真」「楽し過ぎます！」など、微笑ましいエピソードにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
試合中に大きな声で母親を呼ぶ勝みなみ 「どんな緊急事態か」と思いきや……
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「ダメェ〜！」カメラに気付いた年間女王・佐久間朱莉が公開を全力否定したハプニング「あざと可愛くて…」
ツアー参戦も肉離れで棄権した松坂大輔 「肉をくっつけに行ってきました」と焼肉に直行!?
【写真】寂しそうな後ろ姿の勝みなみ、じっと見つめているものは……
投稿では勝が何かを見つめながら立つ2枚の後ろ姿の写真を公開。そして3枚目はバッグがアップで写されていた。それは大会2日目の事だった。16番ホールのグリーン奥で観戦していたところ、ボールとは違う方向にいた母親に歩み寄ってくると「けっこう大きな声でお母さん」と声を掛けてきた。「試合中に私を呼ぶとは」「どんな緊急事態かと」驚いていると、「スナックバッグはどこにあるか」と聞いてきたそうだ。スナックバッグとは食べ物を入れる保冷バッグの事。朝は勝本人が持っていたので、母は「知る由もございません」。それでもお腹がすいていたのだろうと思い「とりあえず持っていたゼリーを手渡して」その場をしのいだ。しかし勝はけっこう大きな声で母を呼んでいたため、周囲にいた人たちも心配して「何事だったのかと聞いてきました」「みんな優しくてもっている食べ物をバッグから出し恵んでくれようとします」とファンの暖かさにも触れることができた。結局、勝が探していたスナッグバッグは「朝ゴルフ場に着いた時に」「キャディーさんと会った場所に」「ポツンと置き去りにしてありました」とのこと。すべては勝のうっかりミスだったのだ。公開された写真は、自ら置き忘れたバッグを発見して、ちょっとガッカリした勝の後ろ姿だった。この投稿を見たファンも「みなみちゃんらしい 可愛い」「よほど何か食べたかったのでしょう」「見つかって良かったね」「最高な写真」「楽し過ぎます！」など、微笑ましいエピソードにコメントを寄せていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
試合中に大きな声で母親を呼ぶ勝みなみ 「どんな緊急事態か」と思いきや……
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
「ダメェ〜！」カメラに気付いた年間女王・佐久間朱莉が公開を全力否定したハプニング「あざと可愛くて…」
ツアー参戦も肉離れで棄権した松坂大輔 「肉をくっつけに行ってきました」と焼肉に直行!?