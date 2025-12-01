無印良品ネットストア、きょう”一部”再開 10・19から停止続いていた
無印良品を展開する良品計画は1日、10月19日午後9時より停止していた公式オンラインショップ「無印良品ネットストア」について、きょうから一部商品の受注および出荷業務を再開したと発表した。
【画像】無印良品「ネットストア」一部再開を知らせる投稿（全文）
ネットストアは、主にアスクルのグループ会社であるASKUL LOGISTが提供する3PL（サードパーティ・ロジスティクス）サービスを利用し運営していたが、アスクルのランサムウェア感染により、受注を停止していた。その後、良品計画では各所と連携し、情報セキュリティ体制の見直しおよび安全性確認を行い、業務再開に向けた準備を進めてきた。
今回は、大型家具と、ネットストア内の産地直送ページ「諸国良品」などの受注・出荷業務、および「月額定額サービス」の申し込みを再開した。
なお、ネットストアでの全商品受注・出荷再開は、12月中旬を予定。「再開日が確定しましたら、あらためてお知らせいたします」と呼びかけた。
