【数量限定】クロミ×POKECAFÉの夢のコラボ! 集めたくなる全4デザイン公開
守山乳業は、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした「MORIYAMA POKECAFÉチャイ」を、12月9日より全国で数量限定で販売する。
「MORIYAMA POKECAFÉ チャイ」(税別190円)
POKECAFÉは、"いつでも、どこでも、カフェ気分"がコンセプトの商品。
今回のコラボレーションは、クロミの持つ「クールな第一印象とキュートな一面を持つ、ギャップが魅力」というキャラクター性と、チャイの「やさしいミルクティーの味わいの中に、ピリッとスパイスが効いた」味わいに共通点があることから実現した。
なお、コラボパッケージは、クロミのいろいろな表情が楽しめる全4種類。一部取り扱いのない店舗を除く、全国のスーパーやドラッグストアなどで、12月9日より販売開始される。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662235
