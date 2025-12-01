ÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÊì¤ËÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÅÅµ¤¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤ÎÊ¡ÂôÍÕ¤ÈÆ£ËÜ¤â¤Õ¤¬£±Æü¡¢Âçºå¡¦¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì£±£±¼þÇ¯¡õ¿¹¥ÎµÜ¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì£µ¼þÇ¯µÇ°¡×¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±£±·î¤Ë¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢º£·î£±£³Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡¡£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê£¸ÁÈ¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Öº£ÅÙ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Í¥¿¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Êì¤ËÌ¡ºÍ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Æ±¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¾Þ¶â£±£°£°£°Ëü±ß¤Î»È¤¤Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¾Þ¶â¤â¤é¤Ã¤Æ¡£»ä¡¢º££±¡¦£µ¹ç¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¤Ç¿æ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é£µ¹ç¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÊ¡Âô¤Ï¡Ö»ä¤Ï£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¿ÆÃÎ¤é¤º¡Ê±ü»õ¡Ë¤òÁ´¿ÈËã¿ì¤ò¤«¤±¤ÆÈ´¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¾åÊýÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÃæÅÄ¥«¥¦¥¹¤Ë¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤ä¡£¤³¤ó¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¿²µ¯¤¤¹¤°¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤ë¡£²¿¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö´Ö¤È¸ÆµÛ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Æ£Âô¤¬¡ÖÎ¾¿Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤ÈÃæÅÄ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¦¥½¤ä¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£