ÎëÌÚµþ¹á¡Ö¥ª¡¼¥Ã¡ª¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×Ãæ³Ø»þÂå¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¶¥µ»¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
½÷Í¥¤ÎÎëÌÚµþ¹á¡Ê57¡Ë¤¬¡¢11·î30ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Õ³°¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÎò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃç¤¬¤¤¤¤ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬VTR¤Ç½Ð±é¡£¡Öµþ¹á¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÎ¦¾åÉô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ï¡¼¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Ê¹¤¤¤¿¤éÈà½÷¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ë¤´ÝÅê¤²¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Õ¥¡¡¼¡ª¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿MC¤Î»³ºê°é»°Ïº¡Ê39¡Ë¤È°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¡£»³ºê¤Ï¡Öµþ¹á¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÈË¤´ÝÅê¤²¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¡×¤È²þ¤á¤Æ¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÃæ³Ø¹»¤Î»þ¤ËÎ¦¾åÉô¤Ç¡×¡£¤¹¤ë¤È°æ·å¤¬¡Ö°ì½ï¤Ç¤¹¡£»ä¤âÃæ³Ø¤Î»þ¡¢Î¦¾åÉô¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°æ·å¤Ï¡Ö»ä¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¹âÄ·¤Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢ÎëÌÚ¤âÉ½¾ð¤ò´Ë¤á¤¿¡£
°æ·å¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢Ë¤´ÝÅê¤²¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÊÎëÌÚ¤Î¡Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡£»³ºê¤¬¡Ö¤Ê¤¼Ë¤´ÝÅê¤²¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤À¤±¤À¤È¡¢¸©Âç²ñ¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Ê£¹ç¶¥µ»¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢°Õ³°¤È¤É¤ì¤âÊ¿¶ÑÅª¤ÇÆÀÅÀ¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ÎÃæ¤ËË¤´ÝÅê¤²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎý½¬¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
»³ºê¤«¤éÂ³¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ª¤Î²¼¤¢¤¿¤ê¤Ë¹½¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ã¡ª¡¡¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£