※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ主人公・白山さんは、年下の同僚・黒沢さんについて「少し仕事が遅いけれど、素直でいい子」だと思っていた。ある日、先輩・赤木さんから合コンに誘われるが、白山さんはそれをパス。実は営業の桃山さんから告白され、付き合い始めたばかりだった。しばらくして、黒沢さんが大好きだった男性と付き合うことになったと聞いて喜ぶ白山さん。しかし忘年会の帰り道、思いがけず黒沢さんの彼氏と初対面すると、それは一年前に合コンで出会った栗田さんだった。一度だけ2人で食事に行き、話が合わずにその後の誘いを断り続けていた相手。元カレではないものの、さすがに黒沢さんには言えないと感じていて…。