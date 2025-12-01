第２子妊娠を発表したタレントでモデルのラブリが、弟の「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐とのきょうだいショットを公開した。

１１月２７日に３６歳の誕生日を迎えたラブリは１日、自身のインスタグラムを更新。「恥ずかしがりなものでお祝いされるのは苦手なタイプですがなんだか今年はむしろ受け入れ体制。年齢を重ねると同時にさまざまな環境を受け入れやすくなったのでしょうか」と記し、バースデーケーキを持って、長女と亜嵐と並んだスリーショットを投稿。

「オトンからは妊婦のおかげで不安定全開の機嫌がすこぶるよくなりそうなＢＡＫＵＮＥ（ほしかったからとても嬉しい） そして弟からは叔父活品としてベビーコットをいただきました（リクエスト済笑）二人の叔父になる叔父。たくさん可愛がっていただきます（顔が叔父顔なんだよね）」と、夫のモデルで映像作家の米倉強太とのショットもアップした。

「いつの瞬間も母と娘のみでいられるのはもう最後。忘れないように娘の顔をいつだって目に焼き付けている」とつづった。

この投稿には、「素敵な写真すぎて、亜嵐くんの叔父活ぶりが伝わってくるし、愛しすぎます」「素敵な家族すぎます」「お写真どれもとても素敵」「亜嵐くんの叔父顔も好きすぎます」「叔父活、早速している亜嵐くんさすがです」「叔父活できて嬉しそうな顔」などのコメントが寄せられた。